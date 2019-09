Donde pone el ojo, pone la bala: Bartomeu quiere a dos jugadores del Napoli en el Barza para 2020

► "No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane



Se sienten pasos. Para nadie es un secreto que lo mostrado por el Barcelona hasta la fecha en LaLiga Santander 2019-20 está muy por debajo de lo que sus más fieles seguidores esperaban a inicio de la temporada. Y es que luego de la última caída ante el Granada por el torneo local y el empate contra el Borussia Dortmund en el debut por Champions League, los 'culés' quieren cambios.

En este sentido, tal parece ser que la cúpula del cuador 'Azulgrana' y empieza a mover sus redes por el mundo en busca de nuevos talentos que los refresquen en el próximo mercado de fichajes a abrirse en enero del 2020. Según informó este domingo el reconocido portal web de noticias deportivas 'Fichajes.net', el Barza -de la mano de su secretario técnico, Eric Abidal- se habría fijado ya en dos jugadores del Napoli.

¿De quiénes se trata? Bueno, el primero de estos es un viejo conocido del equipo liderado por Lionel Messi. Se trata de nada más y nada menos que de el volante español Fabián Ruíz, que la viene literalmente rompiendo en Italia. Rápido, potente e inteligente con el balón, el exReal Betis podría convertirse en una las próximas 'bombas' del mercado de invierno europeo. Su precio rondaría los 60 millones de euros.

Fabián Ruiz. (Getty Images) Fabián Ruiz es seguido muy de cerca por el Barcelona. (Getty Images)

Sin embargo, Ruíz no es el único en la mira del Barcelona. El otro crack en cuestión es del central senegalés Kalidou Koulibaly. Sí, leíste bien. El defensor de 28 años sería una de las prioridades de los catalanes teniendo en cuenta que Gerard Piqué tiene fecha de caducidad en el Camp Nou y que ha Samuel Umtiti lo aquejan las lesiones. Pero ojo, a este también lo anda siguiendo el Real Madrid, así que Abidal no la tendrá fácil convencerlo.

Kalidou Koulibaly. (Getty Images) Kalidou Koulibaly es uno de los defensores más prometedores de Europa.

En medio de la crisis, suenan reemplazantes para el DT

Xavi Hernández , por el momento, no quiere distracciones y solo se concentra en el trabajo que desempeña con el Al Sadd de Qatar. Sin embargo, el técnico español reconoce que desearía entrenar a Barza en el futuro. “No sé si será un puente con Barcelona. Lo único que me preocupa ahora es hacerlo bien aquí, ganar títulos y equivocarme en algunas cosas para así aprender de cara al futuro”, manifestó el DT al diario local 'ARA'.



Xavi, en la misma conversación, admite que no tendría dificultades para dirigir a sus ex compañeros. “No sería ningún inconveniente. Ya sé cómo son Leo (Messi), Luis (Suárez), ‘Busi’ (Busquets), Jordi (Alba), Piqué o Sergi (Roberto)”, señaló. “Sé cómo entrenan, su capacidad de liderazgo, si un día están tristes o enfadados. Ojalá como entrenador pudiera tener tres, cinco, ocho o diez jugadores que ya conociera”, sentenció el exjugador español.



