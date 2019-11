Si existe un jugador constante en la Premier League, ese es Willian. La estrella del Chelsea llama la atención todas las temporadas. A pesar de no ser de los más jóvenes (31 años), tiene la capacidad de definir los partidos por su buen juego y velocidad. Esto hace que los principales clubes del mundo. Barcelona fue por él pero el cuadro ‘blue’ lo negó.

“La única oferta oficial que tuve en la mano fue la del Barcelona luego del Mundial (Rusia 2018). Ellos le hicieron una oferta al Chelsea, pero estos no aceptaron. Este fue el momento en el que pensé con todos mis familiares y me di cuenta que me gusta estar en Londres”, fue lo que indicó Willian un chat para Saudade, una serie exclusiva de la cadena DAZN.

No se descarta que el cuadro azulgrana intente una vez más tenerlo en sus filas, pero ahora será Juventus el que también entrará a la pelea.

Según informa ‘TuttoSport’, el cuadro italiano intentará conseguirlo para sacar lo mejor de él. Ya están acostumbrados en conseguir a estrellas a coste cero, por lo que realizarían lo mismo con Willian que termina contrato en el 2020 con Chelsea.

Él, por su parte, dejó la responsabilidad de su continuidad en manos del Chelsea.

“Me siento feliz de jugar para este club, pero esta situación no está en mis manos”, dijo.

“Está en las suyas. Les espero. Saben lo que quiero, lo que quiero hacer. Ya lo saben, así que les espero”, añadió, en declaraciones reproducidas por el portal ‘Fichajes’.

