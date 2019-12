La novela de Neymar a Barcelona fue la gran protagonista el último verano. Las intenciones del cuadro azulgrana por tener al brasileño nuevamente en sus filas fueron frustradas por las altas pretensiones económicas del PSG a pesar que el jugador reveló no sentirse del todo cómodo y con ganas de regresar al club que considera “su casa”.

La molestia de ‘Ney’ pasaba por no sentirse respaldado en el vestuario. La partida de uno de sus amigos, Dani Alves, a Brasil, terminó por desanimarlo; sin embargo, parece que un nuevo grupo se formó y lo acogen con facilidad.

Según explica Le Parisien, el PSG está sufriendo una pequeña transformación cultural en el plantel. Hace un tiempo destacaban los brasileños y el resto, pero ahora todo cambió.

Muchos jugadores que hablan español llegaron al equipo, además de los que ya estaban y saben hablarlo. El propio entrenador, Thomas Tuchel, reveló: “ahora mucha gente habla español. Es fácil para ellos, pero no mucho. Eso no crea clanes”.

Desde el 2012, el italiano había sido otra de las lenguas más habladas. Pastore, Sirigu, Ibrahimovic, Thiago Silva, Verrati, Cavani y Marquinhos lo dominan. Ahora, Sarabia, Keylor Navas, Ander Herrera y Sergio Rico llegaron y jugadores como Neymar se la pasan hablando español. Todos ellos sumados a Cavani y Dí Maria.

¿Ronaldinho quiere a Neymar en el Barcelona?

Estuvo en Israel para un partido benéfico regalando magia y sonrisas como de costumbre. Durante su visita, Ronaldinho fue entrevistado por un periodista de ‘El Mundo’, donde habló de lo que fue su carrera profesional, donde fue jugador e ídolo de Barcelona. También se refirió a Messi, al que califica como “el mejor jugador del mundo desde hace 10 años”.

“A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Pero es lógico, me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles”, le dijo Ronaldinho al periodista Sal Emergui.

