De su cuenta bancaria: Griezmann pagará su cláusula para jugar con el Barcelona

Se marcha de Madrid para mudarse a Cataluña. Luego de que el Atlético de Madrid le comunicara a Antoine Griezmann de que debía presentarse en los entrenamientos del cuadro colchonero comandado por Diego Simeone, el delantero francés ha respondido por la vía anunciando que él mismo pagará su cláusula de rescisión para que no haya problemas ni multas de por medio, y así se pueda marchar al Barcelona en el mercado de fichajes.



La cláusula de Griezmann bajó de 200 millones a 120 millones a partir del 1 de julio, por lo que la dirigencia del Atlético comunicó que iba a reunirse con el Barcelona para llegar a un acuerdo económico entre ambas partes, puesto que la institución rojiblanca aseguró que hubo reuniones entre el delantero y el Barca hace algunas meses atrás, rompiendo un pacto existente.



Sin el Barcelona de por medio, Antoine Griezmann usa la misma vía que alguna vez utilizó Neymar para llegar al PSG: abonar el mismo su cláusula. Con el comunicado de Griezmann, no hay multas de por medio y tan solo el galo deberá pagar la millonaria cifra en los próximos días. ¿El problema? Ya no habrá cuotas de por medio, sino el total de la transferencia.



La pretemporada del Barcelona comenzará el próximo domingo 14 de julio, en donde aún no se vería al delantero. Cuando se haga oficial su traspaso, Antoine Griezmann acompañará a Lionel Messi y Luis Suárez, en lo que promete ser el tridente más de toda Europa.



Se acabó el tiempo de Griezmann en el Atlético, comienza su estancia en Barcelona.



