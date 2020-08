“Me veo más fuera que dentro”. Esas fueron las palabras que Lionel Messi utilizó para comunicarle a Ronald Koeman que en estos momentos no está seguro de su continuidad en el Barcelona la próxima temporada. En el seno de la dirección deportiva ya son conscientes de que el argentino podría no continuar en el 2020-21, es por eso que no han tardado en tomar medidas.

De acuerdo a información que este sábado presenta el diario italiano ‘TuttoSport’ y que confirma ‘The Sun’ de Inglaterra, en el Barcelona ya eligieron el nombre del jugador que reemplazará a Leo Messi en caso decida irse. Se trata nada menos que de su compatriota Paulo Dybala.

Tal como apuntan las citadas fuentes, el Barcelona cree que el delantero de la Juventus es el jugador ideal para tomar el puesto de Messi. De hecho, no es la primera vez que en Camp Nou se fijan en el argentino como posible refuerzo. A diferencia de ocasiones pasadas, hay motivos para creer en la llegada de la ‘Joya'.

Y es que las relación entre Dybala y Juventus no ha sido la mejor en los últimos meses debido a un conflicto en su renovación de contrato. Mientras el jugador exige 12 millones de euros por temporada, en el club piamontés le han dicho que solo pueden ofrecerle nueve ‘kilos'.

De llegar al FC Barcelona, Paulo Dybala podría cobrar lo que pide o más. Con la salida de Leo Messi, la masa salarial del club catalán disminuiría significativamente y habría dinero para cumplir con las exigencias económicas del ex Palermo.

Cabe recordar que Dybala, al que venderían no por menos de 100 millones de euros, también ha sonado en los últimos meses en Manchester United, PSG y hasta Real Madrid. ‘Novias’ no le faltan.





