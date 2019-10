Una dupla letal: Jonathan dos Santos ve ''triunfando'' a Carlos Vela en el Barcelona con Lionel Messi

No hace falta ser adivino para saberlo. El mexicano Jonathan dos Santos , centrocampista de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer, aseguró este domingo que su compatriota Carlos Vela , actualmente en los Los Ángeles FC, tiene el nivel necesario para jugar en el Barcelona al lado del astro argentino Lionel Messi.



"Vela podría encajar en el Barcelona, es un grandísimo jugador, con mucha calidad, lo ha demostrado en cada equipo que ha estado. Sus actuaciones con la Real Sociedad lo respaldan", explicó el "Jona", exjugador del Villareal. El volante dio por hecho que el cuatro catalán ha preguntado por Vela y celebró el hecho.



"Ojalá y se pueda dar, que un equipo como Barcelona esté interesado en él es importante y Vela lo haría bien rodeado de tan excelentes jugadores", agregó el centrocampista, quien se presentó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para presenciar el Gran Premio de México de Fórmula Uno.



Como se recordará, Carlos Vela colaboró con dos tantos en el triunfo de Los Ángeles FC por 5-3 sobre LA Galaxy, en el que juegan Jonathan dos Santos y el sueco Zlatan Ibrahimovich. Además, el delantero mexicano está literlamente rompiéndola en la liga estadounidense, donde ya es el máximo goleador histórico en una sola temporada de la MLS.

¿Qué opina Carlos Vela de los rumores del Barza?

Todo puede pasar. El delantero mexicano Carlos Vela, vinculado en las últimas semanas con un posible pase al Barcelona durante el mes de enero, no descartó el sábado la posibilidad de fichar por el club español aunque reconoce ser feliz en Los Ángeles y en la Major League Soccer.



"Estoy en Los Ángeles, te hablan del rumor que el Barcelona y todo es bueno. Lo que me pase es bueno y lo que decida o suceda, estaré feliz, porque estoy encantado de estar en Los Ángeles con mi equipo, disfruto el día a día y no tengo nada que perder en ningún caso", señaló en una entrevista con ESPN

