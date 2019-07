Primero el Atlético, ahora el Barcelona: el entorno de Eriksen lo saca del Tottenham

En el partido de este domingo en Singapur entre la Juventus y el Tottenham , Christian Eriksen fue el único futbolista de los ‘Spurs’ que no hizo minutos de juego. La posición es clara: Daniel Levy quiere que se siente en las mesa de negociaciones para abrir un vínculo más largo que el de una sola temporada, el tiempo que resta en el contrato del mediocampista danés. Sin embargo, Eriksen no desea cumplirlo a la espera de una oferta en el mercado de fichajes que lo haga mudarse de las lluvias de Londres hacia un clima más favorable como el de España.



El pasado sábado apareció una oferta del Atlético de Madrid por Eriksen y, este domingo, el entorno del futbolista se habría dirigido a Cataluña para ofrecerlo en el equipo de Lionel Messi , Luis Suárez y Antoine Griezmann. ¿Cuál será la respuesta de los catalanes? Todo haría indicar que los culés no tienen pensado adquirir los servicios del volante para la presente temporada. No obstante, se trataría tan solo de una estrategia para posicionarlo en más equipos.



De acuerdo al ‘Daily Mail’ de Inglaterra, el Tottenham le habría ofrecido un salario de cinco millones de euros al año, más del doble que percibe en la actualidad: 2.225 millones de euros. ¿Aceptará el jugador de 27 años? Mauricio Pochettino cuenta con él, aunque este domingo tuvo que hacerlo a un lado en la victoria de los ‘Spurs’ sobre la Juventus de Cristiano Ronaldo.



Christian Eriksen lleva seis temporadas con los ‘Spurs’. El danés podría estar jugando sus últimos minutos, si es que Daniel Levy no hace un gran esfuerzo por retenerlo. El mensaje está claro: el jugador quiere mucho más plata para poder recién conversar con ellos. Con el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona , las ofertas tienen que incrementarse.



► Como Cristo o Benavente: las promesas truncas del Madrid que terminaron esparcidas en todo el mundo [FOTOS]



► Miradas que matan: el primer cruce de Cristiano Ronaldo y Sarri por mandarlo al banco pese al gol [VIDEO]



► Cristiano Ronaldo enloqueció a Singapur: la espectacular 'elástica' para burlar a tres del Tottenham [VIDEO]



► Lo dejaron libre y marcó: Cristiano Ronaldo hizo golazo a Tottenham tras gran jugada colectiva [VIDEO]