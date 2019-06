Unos llegan, y otros salen: los cracks que podría vender el Barza para hacer caja este mercado [FOTOS]

El Barcelona necesita cuadrar su balance de cuentas y para ello antes de principios de julio tiene que haber concretado algunas operaciones de salida de jugadores, algunas de las cuales están en marcha y otras aun tienen que madurarse mucho más. Dentro del universo de posibles bajas, figuran por ejemplo las de André Gomes, que ha jugado como cedido esta temporada en el Everton, y la de Jasper Cillessen, el meta holandés ha vivido a la sombra de Marc André ter Stegen y desea cambiar de aires.



Otro de los señalados a dejar las arcas del Barza es Philippe Coutinho, que si los 'Azulgrana' lo pusieran en el mercado, sería uno de los principales activos. Llegó como gran estrella, como el fichaje más caro de la historia de la entidad (160 millones: 120 fijos, más 40 en variables), pero no ha convencido. Tiene mercado en Inglaterra.



Con la misma suerte corren Ivan Rakitic y Samuel Umtiti. Ni uno ni otro quieren abandonar la disciplina del Barça, pero ambos tienen ofrecimientos. En el del croata, está superamortizado y la llegada de Frenkie de Jong le puede ayudar a tomar la decisión; en el del francés, sus problemas de rodilla -de la que no ha querido operarse pese a la insistencia de los médicos del club- le han perseguido durante todo el curso y ha estado eclipsado por el gran rendimiento de Clement Lenglet.



Sin embargo, estos cracks no son los únicos. Por ello, en esta nota te mostramos todas las posibles bajas que podría sufrir el Barcelona de cara a la próxima temporada con el único objetivo de hacer caja y así poder reinvertir el dinero en nuevas contrataciones. No te pierdas esta galería que está buenaza. No cabe dudas de que este mercado de pases dará que hablar.

