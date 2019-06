¡Se sirve en bandeja! Dani Alves se ofrece a reforzar al Barcelona tras confirmar su salida del PSG

¿Pega la vuelta? Luego de conocerse este domingo la salida de Dani Alves del PSG y en medio de los rumores del regreso de Neymar, en España no pudieron dejar escapar la posibilidad de que el lateral brasileño vuelva a vestir la camiseta del Barcelona esta temporada. Y es que ante la posibilidad de que Nelson Semedo abandone el club, la interna del cuadro 'Azulgrana' no vería con malos ojos el fichaje 'low cost' de un hombre que conoce como la palma de su mano la banda derecha del Camp Nou.

Según informó el medio 'RAC1', Dani Alves se habría ofrecido para regresar al Barcelona. Este acto, como era de esperarse, no recibió la negativa ni de los directivos ni del vestuario, que consideran que un jugador con su experiencia le haría recuperar al equipo esa confianza que tanto necesita. El brasileño exJuventus y aún en las filas del PSG, vivió en el Camp Nou ocho años magníficos en los que se hartó de ganar títulos y en los que se convirtió en el mejor asistente de Lionel Messi.

No obstante, el importante señalar que por la forma cómo se produjo su salida en aquel verano del 2016, hace cuestionarse al barcelonismo sobre si su vuelta es realmente viable. El lateral del PSG nunca ha ocultado su amor por el club que lo convirtió en estrella, y justamente esto sería el mejor cartel para solo pensar en aceptar una oferta algo inferior a la de otros clubes - quizá - con tal de volver, pero su avanzada edad pesa bastante en su contra.



Alves abandona el barco cuando bullen los rumores sobre Neymar, que se perdió la Copa América por lesión y enfrenta una investigación judicial por una presunta violación. El París Saint-Germain ya no se opondría a una partida del delantero brasileño en caso de recibir una oferta interesante, según varios medios, y el Barça, donde jugaba antes de llegar a París, es a menudo citado como un posible destino. Ahora, a esto, se suma también Dani.

'Ney' y Dani, destinos unidos

El también exjugador del Barcelona y de la Juventus no dice dónde podría ir a continuación. Se marcha precisamente cuando su compatriota Leonardo regresa como director deportivo del PSG para tratar de convertirlo en un equipo más competitivo. Recordemos que con los parisinos, Alves ganó cinco títulos: dos ligas (2018, 2019), una Copa de Francia (2018), una Copa de la Liga (2018) y una Supercopa de Francia (2017). Pero en la Champions League no pudo superar los octavos de final.



¿Va a imitar Neymar a Alves? Sus destinos hasta ahora estaban unidos, si no citemos su "fue Neymar quien me pidió que viniera al PSG". Alves llegó a la capital francesa procedente de la Juventus en julio de 2017, el mismo verano que su amigo Neymar, comprado al Barcelona por una suma récord. Las declaraciones de los dos jugadores después de las desilusiones -en la Champions y otras competiciones- resuenan una vez más.

