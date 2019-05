En Holanda: Barcelona ha viajado a Ámsterdam para cerrar el fichaje de Ligt

Barcelona no quiere que el Real Madrid ni otra institución top de Europa le ‘robe’ un fichaje que tanto tiempo había planeado. Con Mino Raiola, la relación podría decirse que es bueno, pero el representante siempre tirará para su lado del molino, por lo que los dirigentes azulgranas han viajado este fin de semana a Ámsterdam para conocer las pretensiones económicas de Matthijs de Ligt , el capitán del Ajax que se despedirá de Holanda en el mercado de fichajes en 2019.



Edwin Van der Sar, CEO de los tulipanes, no ha confirmado la noticia a los medios españoles, pero sí ha indicado que la fuente que ha soltado el rumor es bastante bueno, por lo que puede intuirse que un grupo de personas relacionadas al Barcelona sí han comprado un boleto de ida y vuelta de Cataluña a Ámsterdam y viceversa para cerrar ya el contrato del futbolista.



El pase de De Ligt se encontraría fijado entre 60 a 70 millones de euros, por lo que pasaría a convertirse en la segunda más venta de la historia del Ajax luego de que los mismos catalanes abonaran 86 millones de euros por Frenkie de Jong, el mediocampista que optó por decirse su futuro en el pasado mercado de fichajes de invierno para no desconcentrarse en el último tramo de la temporada, a diferencia de su compañero que ha esperado hasta el final del curso.



De Ligt sabe que tiene los días contados en la capital de Holanda, pero quiere tomar la mejor decisión para su carrera futbolística, por lo que la reunión definirá si quiere vestirse de azulgrana y jugar en LaLiga o prefiere tomar otras ofertas, como la han sido la de la Juventus, Manchester City, Manchester United y Bayern Munich, entre otros clubes en Europa.



Puede que no haya firma en este fin de semana, sí un acuerdo de palabra entre jugador y el Barcelona.



► ¡Adiós a las clásicas rayas! Juventus y Cristiano Ronaldo presentaron la nueva camiseta del equipo [FOTOS]



► Te digo 'bye bye': los cracks de Real Madrid que pasan por la oficina de Florentino para saber su destino



► ¡Qué sorpresa! Barcelona ya encontró al suplente para el gran señalado de la noche en Anfield



► ¡Nadie lo tenía! El 'bombazo' a coste cero que podría fichar el Barcelona la próxima temporada