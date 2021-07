El primer intento del FC Barcelona de colocar a Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid no funcionó debido a desacuerdos económicos. En el club madrileño no pueden asumir el sueldo del futbolista (33 millones de euros) y no tardaron en decir “no”. Sin embargo, las negociaciones no han terminado en el mercado de pases. Con el objetivo de rebajar la masa salarial para inscribir a Lionel Messi ante LaLiga, los azulgranas quieren devolver al delantero galo al Wanda Metropolitano y las últimas horas habrían sido claves para acercar posturas con el entorno del futbolista.

Según ‘El Chiringuito’, la hermana y representante del ‘Principito’, Maud Griezmann, quiere conversar con el presidente Joan Laporta para tratar nuevamente la salida de jugador al Atlético de Madrid en el presente mercado de fichajes. De esta manera, la opción del trueque con Saúl Ñíguez vuelve a cobrar fuerza.

“La hermana de Griezmann está en Barcelona y se espera que en los próximas días haya una reunión entre la directiva del Barça en el Camp Nou. De momento, esa reunión no se ha producido”, contaron en el programa deportivo español.

Laporta no descarta salida de Griezmann

“Griezmann juega en el primer equipo del Barça. Tiene contrato en vigor y, o se producen circunstancias distintas, o contamos con el jugador. No podemos negar que hay intereses por el jugador”, sostuvo el presidente de los blaugranas en Camp Nou.

Además de ello, agregó que el “mercado está empezando ahora. Apenas se ha movido nada, por el COVID y la restricción de los ingresos. Jugadores como Griezmann tienen mercado, hay clubes interesados. Estamos construyendo nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero. Con Antoine no tenemos ningún problema, ni como persona, ni como profesional”.

Cabe recordar que Antoine Griezmann llegó al Barcelona en el 2019 por 120 millones de euros. Desde que viste los colores del club azulgrana, el francés ha marcado 35 goles entre todas las competiciones. En su palmarés figura una Copa del Rey.





