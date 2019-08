Barcelona Fichajes Hoy: Neymar pasará exámenes médicos este viernes para volver a ser azulgrana

Las negociaciones entre PSG y Barcelona por la vuelta de Neymar al Camp Nou en este mercado de fichajes 2019 parecen estar yendo por buen camino. Con el viaje de Eric Abidal, Javier Bordas y André Cury a Francia , el camino ha quedado allanado para los azulgranas, quienes terminaría de dar el gran 'bombazo' antes del sábado.



Y es que según apunta este martes el sitio francés 'Paris United', el regreso del crack sudamericano a Les Corts se haría oficial antes del sábado. Como van las negociaciones, PSG y Barcelona llegarían finalmente a un acuerdo este mismo viernes.

Sería precisamente ese día en el que Neymar pasaría los exámenes médicos para luego ser presentado en las instalaciones del Camp Nou. El esperado evento se llevaría a cabo solo unas horas antes del debut liguero del equipo de Ernesto Valverde en San Mamés ante el Athletic Club Bilbao.

El traspaso de Neymar fue el más caro de la historia del fútbol tras pagarse su cláusula de rescisión de un total de 222 millones de euros. (Foto: AFP) El traspaso de Neymar fue el más caro de la historia del fútbol tras pagarse su cláusula de rescisión de un total de 222 millones de euros. (Foto: AFP)

Las negociaciones entre el club parisino y catalán pasan por nombres como los de Coutinho, Rakitic y Semedo. En el PSG han pensado en un trueque que envuelva jugadores y mucho dinero en efectivo. Sin embargo, en Camp Nou no piensan pagar más de 100 millones de euros. ¿La razón? Las arcas no están llenas.



La oferta del Barça incluye al brasileño Philippe Coutinho y entre 60 y 80 millones de euros , indicó este martes el diario francés 'Le Parisien'. Se trata de una propuesta verbal que no ha variado en las últimas semanas pero que no acaba de convencer a los parisinos, que creen que no es suficiente dinero en efectivo y que valorar a 'Cou' en unos 120 millones es demasiado.

