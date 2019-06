La indemnización que tendría que pagarle el Barcelona a Adrien Rabiot en últimas semanas

El Barcelona perderá dinero si es que no hace la oficialización de Adrien Rabiot. Cuando el mediocampista sonaba para los catalanes, así como en el Real Madrid y la Juventus, pareciera que el destino del futbolista no está cerrado en este mercado de fichajes. No suenan muchas noticias sobre el ex jugador del PSG, y ahora los culés tendrían un problema con el caso, puesto que había un precontrato entre ambas partes para el curso del 2019-2020.



El Barcelona tendría que indemnizar a Adrien Rabiot, de acuerdo a Sky Sports. El medio italiano asegura que no completar la contratación es una cláusula de un precontrato que habían firmado ambas partes en los últimos meses. Sin embargo, la llegada de Frenkie de Jong al Camp Nou hizo que los dirigentes catalanes no se sentirían tan atraídos por el medio galo, luego de cerrar con uno de los centrocampistas más prometedores de toda Europa en el mercado.



Adrien Rabiot no tiene equipo y aún no acuerda con ningún cuadro en Europa. El francés podría jugar en la Premier League como en la Serie A. Sin embargo, pasan las semanas y en su entorno hay un poco de incertidumbre sobre lo que puede pasar en un futuro a corto plazo.



Rabiot pedía un salario de nueve millones de euros netos por temporada y sin jugar con los parisinos en los últimos seis meses, puede que su cotización baje un poco.



