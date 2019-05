Ya no va al Camp Nou: el papelón que hace un fichaje de Valverde vaya al Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se encontraban en una batalla por él. Mientras los catalanes fueron los primeros que lo observaron y negociaron su posible salida del Frankfurt, el Real Madrid tomó vuelo directo a Alemania para seducir a su entorno e indicarle que el camino más adecuado era el Santiago Bernabéu y no el Camp Nou. Y ahora, tras una nueva eliminación en la Champions League, Luka Jovic tiene más claro que su camino es jugar con Zidane y no Valverde.



La eliminación ha calado hondo en Cataluña, así como en los intereses culés para el mercado de fichajes de verano en Europa. Si hace unos días eran amos y señores de Europa, la goleada de parte del Liverpool de Klopp los ha visto como un campeón local y no demoledor en el ‘Viejo Continente’ como lo fue el Real Madrid de Zinedine Zidane en su primer mandado.



En ese sentido, si la falta de oportunidad de juego con Luis Suárez ya era un problema para Luka Jovic, ahora el no ser tan competidores en la Champions League es otro argumento para él. El delantero serbio tiene más claro que su futuro está en el Real Madrid, en donde no habrá conflicto con Karim Benzema ante el modo de ataque de cada uno de ellos.



Con Zidane en el Real Madrid, vuelve la confianza del hincha madridista en obtener una nueva Champions League, aunque para ello habrá un equipo remodelado de cara a la próxima temporada en Europa. Luka Jovic está valorizado en 60 millones de euros, la cifra que pagaría Florentino Pérez para luego darle un boleto con destino a Barajas. El camino parece listo para el jugador de Europa del Este. El Barcelona, no; el Real Madrid, sí.



