Para ‘reflotar’ el United: más de 150 millones por Dembélé y Rakitic para el United de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer se encuentra en la cuerda floja y Massimiliano Allegri – cada día – suena con más fuerza para el puesto de técnico en el Manchester United. Sin embargo, sin un anuncio oficial de parte de la dirigencia de los ‘Red Devils’, el noruego analiza posibles refuerzos en el mercado de fichajes de invierno para superar esta ‘mini crisis’ que atraviesa la institución en la Premier League. ¿Puede el United ‘quitarle’ jugadores al Barcelona de Valverde?



De acuerdo a medios ingleses, el entrenador de Manchester mira la posibilidad de reforzar a su equipo con la llegada de Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé. El primero (el croata) ha dejado ser indiscutible para Valverde en su oncena inicial, optando por Busquets, Frenkie de Jong y Arthur para su meditar mientras que el segundo (el francés) no tiene un sitio con la presencia de Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez. Siempre será – a menos de que haya una revolución – un jugador de reparto para el técnico azulgrana en la temporada.



Ivan Rakitic ya no tiene sitio en el 11 del Barcelona. (Foto: Getty) Ivan Rakitic ya no tiene sitio en el 11 del Barcelona. (Foto: Getty)

¿Cuánto se pagaría por ellos?

Ahora, si bien ambos futbolistas no son prioridades para el Barcelona, la dirigencia catalana tampoco los cederá por una cifra debajo del mercado. En un principio el valor de Rakitic estaba fijado en unos 50 millones de euros, mientras que Dembélé no bajaba de los 100.



En otras palabras, el Manchester United tendría tirar la casa por la ventana (un poco más de 150 millones de euros) en el mes de enero para traer a ambos jugadores del Camp Nou a Old Trafford. La pieza se encuentra del lado de los ingleses, ¿pagarán esa fortuna?



Tras una irregular temporada en la Liga Inglesa, Manchester United espera recuperar el camino en las próximas fechas. De no ser así, seguro que habrá cambios a corto plazo.



► De rechazar al Barcelona a vivir un calvario en Juventus: en Italia vuelven a pegarle a Matthijs de Ligt



► ¡Échales la culpa! Los cuatro señalados del Real Madrid tras la sonrojante derrota ante Mallorca por LaLiga



► Más problemas para Real Madrid: aparece otra 'novia' para Eriksen y amenaza con ficharlo a costo cero



► La historia más emotiva: el portero con Síndrome de Down que debutó con gol y tapando un penal [VIDEO]