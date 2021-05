Comienza a ser más que un sueño. En España y Argentina aseguran que Sergio Agüero será el nuevo delantero de Barcelona en la próxima temporada. Por el momento no hay pronunciamiento oficial por parte del club o el futbolista, pero la sola idea de verle con la casaquilla de los culés emociona a los hinchas y también Javier Mascherano, un hombre identificado con la institución azulgrana.

De hecho, el ‘Jefecito’ se pronunció al respecto durante un evento organizado por LaLiga Santander antes de la disputa de la última jornada de la vigente campaña. En la videoconferencia, el retirado jugador indicó que le “hace mucha ilusión” ver al artillero de Manchester City en el Camp Nou.

“Obviamente para todos los que queremos al Barcelona, nos hace mucha ilusión y ojalá se pueda dar esto de que el ‘Kun’ Agüero pueda jugar en el Barcelona, creo que sería un gran fichaje”, manifestó el mundialista sobre su excompañero en la Selección Argentina.

Mascherano consideró que el fichaje del ex Independiente puede cambiar el panorama para Messi en la Ciudad Condal. “Creo que es una buena forma de tratar de generar un buen entorno para que también Leo pueda quedarse en el Barcelona. Creo que esa es la idea, por lo que uno ve desde afuera, el tratar de persuadir y seducir a que Leo pueda seguir jugando en el Barcelona”, agregó.

La temporada de Barcelona

‘Masche’ también lamentó que su exequipo se quede sin chances de pelear por el trofeo de LaLiga. “El no poder ganar esos partidos importantes contra rivales directos es lo que terminó decidiendo sobre todo las últimas jornadas que el Barça no pueda competir, al final tuvo la chance de encontrarse en este último tramo con poder jugar estos partidos definitorios tanto con el Real Madrid como con el Atlético y lamentablemente no le dio la nafta para poder llegar con opciones a este último partido”.

Por otro lado, el ‘Jefecito’ aclaró que él no es “la persona correcta para decir si Koeman tiene que seguir o no”. No obstante, el argentino rescató lo positivo del DT, pues el conjunto catalán logró ser “un equipo competitivo ganando la Copa del Rey y como dije anteriormente peleando y teniendo opciones hasta los últimos momentos de la Liga”. Y añadió sobre el holandés: “Ha hecho un buen trabajo, lamentablemente queda la sensación de que en los últimos partidos y teniendo todo a mano, se le escapa la posibilidad de obtener LaLiga”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR