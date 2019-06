¡Vaya lío gordo en el Barcelona! De Jong le responde a Rakitic en la 'pelea' por el puesto en el once titular

Barcelona no comienza la siguiente temporada, pero ya tiene un lío -y de los gordos- en una de las posiciones más bajas en el curso que concluyó: el centro del campo. Frenkie de Jong fue fichado para volver a hacer de esa medular la más temible como en los tiempos de Xavi e Iniesta, pero eso no le gustó a Iván Rakitic.



Días atrás, el croata afirmaba que De Jong no jugaría en su puesto en el Barza "porque ya está ocupado". El holandés no demoró en contestar, al decir que "me dijeron que firmaba para ocupar una de las tres posiciones en el centro del campo. Vamos a ver lo que pasa. No seré yo el que diga en qué puesto quiere jugar" en el programa Veronica Inside.



Al croata parece no haberle emocionado la idea de un nuevo contendiente por el mediocampo, pues el holandés juega en su misma posición. El internacional con la Selección de Croacia fue reacio a la idea de que su lugar en el once titular dejara de ser fija con la llegada del nuevo integrante de la plantilla.



La competencia en esa zona del campo será una nuevo dolor de cabeza para Ernesto Valverde. Frenkie lo sabe. La temporada no acabó como los culés esperaban y el holandés aún espera por tener el primer encuentro con el DT español.



"Aún no he tenido ningún contacto con él. Tú me hablas de que está bajo presión, pero también debido a los medios de comunicación. No obstante, no sé cómo están las cosas en el club. ¿Si contacté con él durante mi traspaso? No, insisto no he tenido ningún contacto con él", comentó.

► Un fichaje inesperado: la brutal oferta del Tottenham de Pochettino por uno del Madrid



► Fríamente calculado: la insólita promesa que Klopp y Guardiola tratarán de cumplir [VIDEO]



► El 3x1 que prepara Florentino Pérez para llevarse (por fin) a Pogba al Real Madrid



► ¡A la orden, capitán! La figura del Barça que Messi ha pedido que vendan... y hay dos aspirantes al puesto