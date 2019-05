¡Koeman está en Barcelona! Crecen los rumores de su llegada al Camp Nou, pero…

Aumentan los rumores en Cataluña luego de la mala temporada de Ernesto Valverde con el Barcelona. La debacle de Anfield Road ha calado hondo sobre la dirigencia catalana y los fanáticos que piden inmediatamente la cabeza del técnico vasco traer caer eliminados dos veces consecutivas de la Champions League cuando la ronda estaba cerrada. En Barca no hablan sobre el tema, aunque la llegada de Konald Koeman a las oficinas del club ha aumentado los rumores sobre una posible llegada del holandés en el mercado de fichajes de verano.



Efectivamente, Barcelona ha confirmado que el técnico de la Selección de Holanda ha visitado las instalaciones del club blaugrana, aunque ha mencionado que la información es de carácter privado y no tiene que ver con su posible llegada para la temporada 2019-2020. Koeman se encuentra oficialmente dirigiendo a los tulipanes y para que haya negociaciones, el mismo club catalán debería acercarse a la Federación para negociar su contrato o el holandés tendría que rescindirlo para dirigir por primera vez al club en donde ganó una Champions.



A falta de jugarse la final de la Copa del Rey, Barcelona no confirma nada sobre el futuro de Valverde, aunque existen posibilidades de que haya un reemplazo para él pese a que exista un contrato con el entrenador vasco. Si puesto no es seguro, nadie lo confirma, pero la ola de malos resultados en el ‘Viejo Continente’ hace que se piense en un sustituto para él.



Con Frenkie de Jong en el equipo y probablemente Matthijs de Ligt también (70 millones de euros por su pase del Ajax), Koeman podría tomar el barco de un Barcelona que domina en LaLiga, pero en los últimos años ha visto como el Real Madrid ha conquistado Europa. Para los catalanes, otro holandés puede ser la fórmula para volver a levantar la ‘Orejona’.



Koeman no ha dejado Ámsterdam y se mantiene hospedado en el Hotel Sofía de Barcelona, mientras siguen aumentado los rumores en el mercado de fichajes.



