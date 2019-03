De Ligt ya ‘tiene’ nuevo equipo: decidió su destino en el mercado de fichajes

Ya seguro que mira viviendas en Barcelona. A sus cortos 19 años, Matthijs De Ligt es el zaguero más codiciado de toda Europa en la actualidad. Con esa edad se ha convertido en capitán y referente del Ajax y una nueva insignia de Holanda en camino para su reconstrucción como una nueva ‘Naranja Mecánica’. De Ligt es pretendido por varios clubes de Europa, entre los que más cerca se encuentran el Barcelona , Real Madrid y la Juventus. No obstante, tal parece que el central se ha decidido por Cataluña como su nuevo destino para el 2019.



A unos meses de que arranca el mercado de fichajes de verano en Europa, De Ligt le habría dicho a su agente Mino Raiola – de acuerdo a medios españoles – que desea jugar en el Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez. Más allá de la oferta económica que pueda llegarse a él como a su representante, De Ligt desea vestirse de azulgrana para jugar en uno de los clubes top de Europa, que mantiene primeros lugares desde hace varias temporadas.



¿Por qué no la Juventus? La liga italiana no suena tan atractiva como LaLiga de España, así como la ‘Vecchia Signora’ no gana hace más de 20 años una ‘Orejona’, pese a todos los intentos posibles y ahora con la contratación de Cristiano Ronaldo. De acuerdo a medios italianos, la ‘Juve’ habría ofrecido más de 70 millones de euros por su pase.



¿Y el Real Madrid? Se trata de un equipo en reconstrucción, no tiene un puesto seguro con Sergio Ramos, Raphael Varane y ahora Militao y tampoco mantiene el estilo de juego como el Barcelona. Por algo, casi siempre, los holandeses van al Camp Nou. De Ligt se ha inclinado por los culés y se espera que su fichaje sea anunciado en el mes de julio o agosto.



