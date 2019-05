Barcelona se queda sin De Ligt: la oferta brutal de la Premier League que Bartomeu no podrá igualar

Barcelona tiene a Matthijs de Ligt como una de las prioridades del mercado de fichajes de verano. En Camp Nou saben que el holandés es el central del futuro, sin embargo, su llegada parece complicarse cada vez más. No solo porque las negociaciones se han enfriado, también por una brutal oferta que llega desde el Manchester United.



De acuerdo a la información que este viernes presenta 'The Sun', en Old Trafford saben que el Barcelona está sufriendo más de la cuenta para llevarse a De Ligt. Quieren aprovechar que el holandés sigue indeciso sobre su futuro y convencerlo con una oferta de casi 14 millones de euros por temporada.

Manchester United cree que con tanto dinero de por medio, ni De Ligt ni su representante, el polémico Mino Raiola, podrían rechazar ser parte del nuevo proyecto de Solksjaer. Tal como apunta la citada fuente, el Barcelona quedaría fuera de carrera al no ser capaz de igualar la propuesta de los 'Red Devils'.



Pagar esos 14 millones de euros crearía un desbarajuste en la escala salarial en el FC Barcelona. Y lo que menos quiere Bartomeu es tener problemas con el vestuario. El presidente de los azulgranas debe buscar otra forma para convencer a De Ligt que llegar al Camp Nou es la mejor opción.



En las últimas horas del mercado de fichajes, el futuro de De Ligt también ha sido vinculado con la Juventus de Cristiano Ronaldo. Todos pelean por tener al joven central del Ajax en la próxima temporada.

► ¡No gustará al Barcelona! El plan 'B' de Florentino para centrodelantero que cambia todo en Real Madrid



► Pochettino quedó muy mal parado: Real Madrid desmiente su solicitud de alojamiento en Valdebebas



► Casi cerrado: figura del PSG da su visto bueno para irse a Juventus en la próxima temporada



► ¿El amor es suficiente? Futbolistas que han reconocido públicamente su amor por el Real Madrid [FOTOS]