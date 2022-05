Xavi Hernández tiene claro que necesita a un nuevo lateral izquierdo en Barcelona para llevar a Jordi Alba a su mejor nivel. El español le entregó algunos nombres a Joan Laporta para que tenga clara cuáles son sus principales opciones al momento de fichar y todo hace indicar que podrá cumplir con uno de sus máximos sueños.

Marcos Alonso es el gran favorito del técnico para reforzar esta zona del campo y presionar al titular. El futbolista está cerca de ponerle punto final a su travesía en la Premier League con Chelsea, escuchó la oferta del Barza y pronto podría estampar su firma, a pesar de tener un año más de contrato con los ’blues’.

Según explicaron los medios ingleses, uno de los principales problemas era Thomas Tuchel, debido a que el técnico convirtió al español en uno de los hombres de confianza; sin embargo, cree que ya es momento de dejarlo ir y renovar el plantel.

‘The Athletic’ destacó que el técnico ya cuenta con dos futbolistas para competir por el puesto de lateral izquierda. Se trata de Emerson Palmeir, que regresará al club de Lyon, y Ben Chilweel, quien sufrió una lesión de ligamentos cruzados la temporada pasada.

La llegada de estos jóvenes futbolistas, generaría que Alonso tenga la vía libre para partir. Junto con el extremo, César Azpilicueta también podría despedirse. Los dos son del agrado de Xavi, que ya ha dicho en más de una oportunidad que los quiere en su equipo.

Marcos Alonso arribó a la institución del Chelsea durante la temporada 2016-17. | Foto: Getty

¿Lewandowski al Barza?

Robert Lewandowski hizo, este lunes, unas fuertes declaraciones sobre su situación en Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta mediados del 2023.

“¡Mi historia en el Bayern Múnich ha terminado! No veo ninguna forma de seguir jugando en el club”, declaró segundo goleador histórico de la entidad bávara, en conferencia de prensa de su selección, con miras a los partidos por la UEFA Nations League.

“¡Ya no quiero jugar allí! El Bayern es un club serio y no creo que me mantenga solo porque puede. Una transferencia es la mejor solución. Espero que no me retengan”, añadió Lewandowski, quien registra 344 anotaciones en 374 partidos con camiseta el elenco muniqués.





