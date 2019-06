El Barcelona ya tiene respuesta: Neymar, tasado en millonario precio por el PSG

Neymar está a la venta. El delantero brasileño no soporta más tiempo en París, mientras que el presidente del club asegura que si llega una buena oferta por él, no tendría problemas en escucharla. Claro, luego de los problemas extradeportivos y lesiones del futbolista, la entidad parisina ya no aguanta muchos más disparates de un jugador que tiene muchas poses de divo. No obstante, el PSG quisiera recuperar la inversión que hizo por él hace dos temporadas, por lo que el diario ‘Le Parisien’ ha publicado la cifra exacta que desean en el mercado de fichajes.



De acuerdo al diario francés, el PSG desea 300 millones de euros por el fichaje de Neymar, con lo que lo convertiría en la contratación más cara de toda la historia del fútbol. En medio de la posibilidad del trueque entre el Barca y parisinos , los catalanes deberían depositar mucho más dinero para recuperar al ex futbolista que supo jugar con Lionel Messi y Luis Suárez.



En los últimos se han intensificado los rumores de Neymar con destino al Barcelona , al punto que la dirigencia no ha negado sus intenciones, así como el deseo del propio jugador que quiera vestir la camiseta azulgrana con un mensaje a la directiva del PSG. “Quiero volver a mí casa, de donde nunca debí salir”. Así se encuentra el caso de Neymar en el mercado de pases.



Real Madrid en su momento trató de negociar con el PSG por el fichaje de Neymar, pero la respuesta del club de Francia fue la misma: 300 millones de euros de euros. ¿Habrá posibilidad de que el Barcelona tenga respuesta? Existe la opción del trueque con Antonio Griezmann, así otra oferta con tres futbolistas de la actual plantilla de Ernesto Valverde para el 2019.



¿Volverá a jugar Neymar con el Barcelona? El vestuario lo quiere y, mientras que no haya vestido la camiseta del Real Madrid, el público culé también le daría la bienvenida.



