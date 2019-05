Ni un solo euro más: la oferta final del Barca al Ajax para fichar ya a De Ligt con destino a Cataluña

Barcelona no quiere tirar la casa por la ventana en el mercado de pases, aunque reconoce que la oferta que realizará por Matthijs de Ligt lo convertirá en la segunda venta más cara Ajax de la historia. El zaguero holandés interesa a media Europa, por lo que los culés quieren cerrar ya el acuerdo con los directivos tulipanes y hacer que el futbolista tome un vuelo directo al aeropuerto El Prat de Cataluña y no a Barajas, como también se ha especulado en las últimas semanas en el mercado de fichajes. Barcelona tendría que ser el equipo en donde juegue De Ligt y no Real Madrid.



¿El Real Madrid ha hecho una oferta por el futbolista? El interés ha estado presente, pero la relación entre Florentino Pérez y Mino Raiola no parece haber sido la suficiente para que convenza al representante de que De Ligt juegue mejor de blanco que azulgrana. El caso del Ajax es igual ahora que tan solo espera una oferta concreta para negociar el pase de su zaguero central, siendo el Barcelona el más interesado por la carta de su jugador de la cantera.



¿La oferta final? 70 millones de euros netos por la transferencia de club a club. Barcelona habría pujado para bajar entre los 55 a 65, pero los culés han sido presionados por clubes como el Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City y United en medio de los rumores en el mercado de pases, por lo que no desearían perderse a un joven valor de cara al futuro.



De Ligt tiene 19 años, juega como central y definitivamente es el reemplazo de Piqué en el Barcelona, que con su veteranía sabe que le quedan unas cuantas temporadas más. De Ligt y Umtiti promete ser la pareja de centrales del futuro para todos los culés en Europa.

¿Aceptará el Ajax la propuesta catalana para este mercado? Todo haría indicar que sí.



Matthijs de Ligt ha confesado que esta es su última temporada con el Ajax, aunque ha dejado las negociaciones en manos de sus representantes para el 2019-20.



