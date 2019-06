Preocúpate, Leo: Barcelona, a punto de perder otro fichaje en el mercado de pases

Barcelona tiene una piedra en el zapato en el mercado de fichajes. Hace meses anunciaban a lo grande a Frenkie de Jong y ahora están viendo como el rival ( Real Madrid ) realiza mega fichajes, mientras que los catalanes no pueden cerrar los espacios que necesitan para darle un equipo a Lionel Messi que pueda hacer frente en todas las competiciones, sobre todo en la Champions League, torneo que les es esquivo en las últimas temporadas.



Así como no puede cerrarse con De Ligt, ¿con quién también tiene problemas el Barcelona? Nada menos que Junior Firpo, el lateral izquierdo del Real Betis. El Barca lo había rastreado para el mercado de fichajes desde hace algunos meses, pero una cláusula de rescisión de 60 millones de euros hacía imposible que los catalanes efectúen la compra para el 2019-2020.



Barcelona pretendía darle 30 millones a los ‘Verdiblancos’, sin embargo en los últimos días la aparición del Napoli complica las negociaciones. Los italianos tienen pensado ofrecer un contrato de hasta 35 millones y los blaugranas no tienen pensado en hacer una puja por un futbolista que tan solo competirá con Jordi Alba en el puesto del lateral izquierdo.



Con 22 años, el hispano-dominicano es una de las opciones más fuertes por la banda, pero tampoco es que se deba gastar una fortuna por un futbolista que por ahora es una apuesta en el mercado de pases. Barcelona lo quiere, pero no como De Ligt , a quien el PSG prácticamente lo tendría atado en 75 millones de euros. Veremos si hay una contraoferta.



Pero por si las exigencias económicas del Real Betis no son asumibles, el Barça maneja también la opción de Filipe Luis, que dejó el Atlético con la carta de libertad. Los responsables blaugrana han pedido al jugador que no tome decisión alguna hasta el 30 de junio para valorar si optan por su fichaje.



