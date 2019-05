Tiene el ADN, conoce a los fichajes más: el sustituto de Ernesto Valverde en Barcelona

Tiene LaLiga y aún le queda la Copa del Rey, pero eso no es suficiente para un técnico del Barcelona. El fanático culé – si tiene al mejor futbolista del mundo –quiere tener el trofeo de la Champions League en sus filas. La eliminación ante la Roma y ahora último con el Liverpool ha calado hondo en el corazón de los azulgranas, por lo que los fanáticos le han bajado el pulgar a Ernesto Valverde para la próxima temporada. Se considera que con el técnico vasco no se van a obtener mejores resultados internacionales y es necesario un nuevo aire en el Camp Nou.



Ronaldo Koeman es el principal candidato para la entidad y tiene todo lo que la dirigencia quiere: el ADN blanquiazul, buena relación con los nuevos holandeses ( Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong) y hasta casa en Barcelona para no tener que buscar una vivienda en Cataluña. Con un pasado como asistente técnico en 1999, el técnico holandés podría cumplir un sueño si decide apostar por ser el nuevo entrenador del Barcelona para la temporada 2019-2020.



El tema, sin embargo, se encuentra en la Selección de Holanda. Para firmar con los catalanes, Koeman deberá firmar su renuncia de la institución nacional de aquel país. El ex futbolista fue encargado de llevar a la Selección para el Mundial de Qatar 2022 y marcharse a Camp Nou podría generar un poco de enojo en los directivos de ese país que le confiaron el proyecto.



Barcelona necesita un técnico, deberá definirlo en el mercado de fichajes y tiene que tener el ADN culé para poder levantar – nuevamente – una Champions League. ¿Habrá la posibilidad de que Koeman acepta una oferta para dirigir en LaLiga para la próxima temporada?



► ¿Esperanzador o político? Zidane sacó cara por Marcelo y habló sobre situación de Bale tras derrota en Anoeta



► ¡Para salvar la noche! Messi generó autogol de Dakonam y Barcelona se despide con triunfo del Camp Nou [VIDEO]



► Hija de Salah anotó último gol en Anfield e hinchas de Liverpool lo celebraron



► “Aún no hay acuerdo oficial”: De Ligt responde sobre su futuro en el mercado de fichajes