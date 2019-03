El trueque que lo cambia todo: la oferta que sacaría sí o sí a Hazard del Chelsea

Florentino Pérez tiene en mente al ‘Duque’ de Hazard para reflotar su ataque para la próxima temporada. En mente del presidente madridista se encuentra el delantero belga, aunque ‘Flore’ nunca sabría que tendría problemas de parte del rival de turno en LaLiga. De acuerdo a medios españoles, los dirigentes culés tendrían pensado en ofrecerle un trueque a los ‘Blues’ para llevarse a Eden Hazard al Camp Nou y al Santiago Bernabéu para el 2019-2020.



Barcelona tendría pensado en ‘atar’ a Hazard con una gran oferta: dinero y el pase de Philippe Coutinho por el seleccionado belga. Como extremo catalán, el ex jugador del Liverpool no ha rendido buenas actuaciones, sobre todo para la cantidad invertida en el brasileño. En ese sentido, el Barca se plantearía traspasarlo de nuevo a la Premier League.



Por Coutinho, el Barcelona quisiera a Eden Hazard. Ahora habría un ‘jaque’ para el Real Madrid , dado que Florentino Pérez tiene pensado llevarse al ‘Duque’ a España. El mandamás ofrecería 100 millones de euros y el pase de Mateo Kovacic, aunque la oferta catalana resultaría un poco más tentativa en la tienda de Stamford Bridge.



Hazard primero sonaba para el Real Madrid, ahora también lo hace para el Barcelona. El futbolista belga siempre ha confesado su deseo de vestir de blanco, aunque en las negociaciones todo puede cambiar. La oferta económica para el jugador aún no ha sido revelado en lo que también entraría en juego para el mercado de fichajes.



Eden Hazard tiene contrato con el Chelsea hasta junio de 2020. Si no renueva con los ‘Blues’ se marcharía gratis para el siguiente curso.





