Xavi Simons es uno de los futbolistas que no la pasan bien el París Saint-Germain, puesto que el club francés no termina de ver viable su promoción al primer equipo, lo cual ha generado que el delantero comience a analizar otras alternativas en el mercado de cara a la próxima temporada, teniendo como una fuerte opción al FC Barcelona. El joven neerlandés terminará contrato con los parisinos en el verano de 2022 y las negociaciones para la extensión de su vínculo no van nada bien, por lo que existe la posibilidad de que regrese gratuitamente al conjunto catalán.

Según la información brindada por la ‘Cadena Ser’, los galos no quieren ascender al atacante al primer equipo y su representante Mino Raiola está dispuesto a buscar nuevas opciones en el mercado. En la mente del jugador solo pasa la idea de regresar al cuadro culé, club del que para muchos nunca debió salir.

Con tan solo 18 años de edad, el futbolista está ansioso de formar parte de la élite del fútbol y el Barça podría terminar aprovechándose de la situación. Eso sí, con la llegada de Xavi Hernández al banquillo, tendría que ganarse el derecho de formar parte del once titular con elementos de la talla de Pedri, Nico, Gavi, Riqui Puig o Frenkie De Jong.

Por otro lado, el panorama no es tan alentador, ya que Barcelona y PSG llevan en ‘guerra’ desde que Neymar se marchó a París, pero la vuelta de Simons podría ser el golpe que esperaban los catalanes para hacer daño a los franceses, ya que se trata de un futbolista con un grandísimo futuro por delante.

Por el momento, los culés son quienes parten con mayor ventaja para volver a disfrutar del joven neerlandés en su plantilla, ya que con el regreso de Joan Laporta y Xavi, se volverá a apostar por los jugadores jóvenes de la cantera.





