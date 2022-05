La difícil situación económica del FC Barcelona ha llevado a que la directiva del club vea conveniente no solo no renovar a algunos jugadores, sino vender a otros de los cuales puede sacar buenos ingresos. Ese es es el caso de Frenkie de Jong (con contrato hasta el 2026), por quien Joan Laporta y compañía esperaban recibir al menos 70 millones de euros, frente al interés del Manchester United en hacerse del neerlandés a pedido del nuevo técnico Ten Hag.

Desde Inglaterra, la prensa ya daba por hecha la operación; sin embargo, los clubes no tomaron en cuenta un pequeño pero fundamental detalle: la opinión del De Jong.

Y este viernes, según informa el diario español ‘As’, las negociaciones y todo lo que tenían avanzado el Barcelona y United se habrían caído ante la negativa del propio futbolista en abandonar el Camp Nou.

A De Jong no le habría hecho mucha gracias mudarse a Old Trafford, pese a que Ten Hag será el técnico, pues no jugará la Champions League (salvo un milagro) y esto sería un grave inconveniente para sus intereses.

El mismo medio también adelanta que el PSG, Bayern Munich y el Manchester City estarían interesados por De Jong, aunque ninguno de los clubes mencionados habría dado aún un paso adelante en las conversaciones. Aunque de todos modos, se encontrarían con la posición del mediocampista, que sigue insinuando que su idea es quedarse en el Camp Nou y revertir su situación.

Respiro económico con Coutinho

Lo que sí es un hecho ya y de manera oficial, es la venta de Coutinho al Aston Villa por 20 millones de euros, anunciada el jueves por el club azulgrana, que de esta manera se liberá de una de las fichas más altas de la plantilla.

Del mismo modo, el brasileño deja un buen ingreso en las arcas ‘culés’, pero lo que es aún mejor, su traspaso contabilizará para el ejercicio económico 2021-22, que a efectos del ‘fair play financiero’ será excepcional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO