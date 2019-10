Camino a Barcelona: Lautaro Martínez, el delantero que ‘rechazará’ por tercera vez al Real Madrid

Lautaro Martínez es uno de los atacantes del momento en el ‘Viejo Continente’. No solo por sus goles en la Liga Italiana o el tanto que le marcó al Barcelona en la Champions League, sino por su movilidad en el campo de juego y su fútbol que ha permitido que el Inter de Milán peleé palmo a palmo con la Juventus en la presente temporada. Con el rendimiento llegan las ofertas en el mercado de fichajes, pero ¿podrá el Real Madrid ganarle al Barcelona? El pasado del ‘Toro’ dice que no se ‘muere’ por vestir la camiseta y jugar en el Santiago Bernabéu.



Primero fue en el 2015. Mario Martínez, su padre, confesó que ya tenía todo acordado para llevarse a ‘La Fábrica’. “Estaba todo hecho con el Real Madrid , pero él tomó la decisión no ir. No estaba preparado y decidió quedarse en Racing. Él tiene que tener los pies sobre la tierra”, confesó su progenitor a medios de Argentina con respecto a su pase en España.



Y luego llegó en el 2017, dos años después. Con sus primeros pasos en la Selección de Argentina y de buen rendimiento en ‘La Academia’, el Real Madrid volvió a la carga por él, pero decidió marcharse a la Serie A para jugar con el Inter de Milán. “Razonó con frialdad, el Inter le hizo sentir importante y él quería jugar, tener minutos. Por eso eligió Italia y le dijo que no al Real Madrid”, indicó Rolando Zárate, uno de sus agentes en el momento.



Interés del Barcelona y cláusula de rescisión

Lautaro Martínez se encuentra en la órbita del Barcelona. Su cercanía con Lionel Messi le permite a ‘Lío’ acercarlo a él y convencerlo de que se vista de azulgrana y le diga que “no” por tercera vez a Florentino Pérez y todos los directivos del Real Madrid. Por antecedentes, Lautaro no se muere por ser un ‘Galáctico’, prefiere los proyectos deportivos.



Lautaro Martínez tiene contrato hasta mediados del 2023 y una cláusula de rescisión de contrato de 120 millones de euros con los italianos.



► ¿Bale se va del Madrid? Fue captado en Londres en reunión su agente [VIDEO]



► ¿El 'Rey' abdica? Arturo Vidal declaró su infelicidad en el Barcelona y mandó un guiño al Inter de Milán



► La reacción en México: “Carlos Vela ahora va por Ruidíaz en la final de la MLS”



► Del Real Madrid a un equipo de tercera: los clubes españoles en los que ha sido colocado 'Ibra'