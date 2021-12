Barcelona vive una crisis futbolística y por ello busca refuerzos para el plantel, aunque también será clave la salida de algunos jugadores en el mercado de fichajes de invierno. Uno de los señalados para abandonar la institución azulgrana es el neerlandés Luuk de Jong, quien no tiene mucho espacio desde la llegada del comando técnico de Xavi Hernández.

Debido a ello, la directiva ha ido buscando la manera de acabar con el vínculo del atacante, quien fue prestado desde Sevilla, hasta el 30 de junio del 2022. Según informó Mundo Deportivo, la entidad que preside Joan Laporta ha ido analizando opciones y la más concreta es la del Cádiz.

De acuerdo al medio español, el club amarillo necesita de un goleador de experiencia para escapar de la zona de descenso en lo que resta de la temporada y la llegada de Luuk de Jong sería un aporte vital. Sin embargo, la decisión final la tendrá el goleador, y por ahora no ha dado una respuesta oficial, puesto que espera algún otro destino.

Barcelona tiene las condiciones claras y solo espera la aprobación del futbolista para finiquitar el trato con el Cádiz, en el cual también ha participado el Sevilla. Recordemos que los ‘Nervionenses’ son dueños de los derechos del deportista hasta el 30 de junio del 2023.

¿Cuántos partidos jugó Luuk de Jong con Barcelona?

El neerlandés Luuk de Jong llegó a las filas del Barcelona a finales de agosto y de inmediato empezó a trabajar para ganarse un puesto de titular. Sin embargo, en LaLiga Santander solo tuvo nueve apariciones (tres desde el arranque) y solo pudo inflar las redes en una ocasión.

Además, acumuló tres apariciones más en la Champions League, siempre en el once inicial, pero no logró anotar goles. Debido a su bajo rendimiento y sus características, el entrenador Xavi Hernández no lo utilizó habitualmente durante las últimas fechas del 2021.





