Dembélé y Piqué se ‘unen’ a la huelga de Barcelona: no entrenarán el viernes

Se encuentran sancionados y no podrán jugar este sábado ante el Eibar por una nueva jornada de LaLiga. No obstante, pese a que no viajan con el resto del plantel, eso no quiere decir que Gerard Piqué y Ousmane Dembélé tengan vacaciones por los próximos tres días. De acuerdo a Ernesto Valverde y el comando técnico, ambos futbolistas deberían de presentarse este viernes para una serie de entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Club. Sin embargo…



¡Hay huelga este viernes en Barcelona ! Los sindicatos Intersindical-CSC y la IAC han convocado para una huelga general, cuatro días después de la sentencia del procés. De este modo, el pasado miércoles se ha firmado un decreto mínimo de cumplimiento obligatorio para ciertos servicios públicos. Ante ello, mejor cancelar el entrenamiento previsto para el viernes.



Ante ello, a las 10 horas (horario de España) se encuentran citados el sábado los dos jugadores en la Ciudad Deportiva para ejercitarse junto al preparador físico Edu Pons. Y es que no hay que olvidar que a las 13 horas (también horario de allá) el equipo juega en Ipurua ante el Eibar.



El equipo, que tendrá fiesta el domingo, volverá al trabajo el lunes a las 11 horas para preparar el partido de Champions League ante el Slavia en Praga que se jugará el miércoles 23 de octubre correspondiente a la tercera jornada de la liguilla. Así quedan las cosas.



Gerard Piqué no juega el sábado contra el Piqué. (Foto: Getty Images) Gerard Piqué no juega el sábado contra el Eibar. (Foto: Getty Images)

