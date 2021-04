La molestia es más que evidente. Jordi Alba, lateral zurdo del Barcelona, reconoció este jueves que su equipo está “muy jodido” luego de perder por 2-1 ante el Granada en el Camp Nou, en una jornada que pintaba muy prometedora desde el inicio, teniendo en cuenta que los ‘culé' tenían a tiro la posibilidad de ponerse como líderes de LaLiga Santander.

No obstante, los planes no salieron como esperaron y acabaron perdiendo de la peor manera. “En la segunda parte no hemos estado del todo finos y en dos llegadas nos han marcado dos goles. Ahora ya no dependemos de nosotros, pero tenemos que intentar ganar los cinco partidos que quedan y esperar”, añadió el lateral, aún con cierto tono de frustración.

En esta misma línea, Jordi Alba consideró que “hay partidos” que se tienen que “sentenciar antes”, refiriéndose a las ocasiones de gol que el Barcelona ha desaprovechado con el resultado 1-0 a su favor durante todo el primer tiempo. El equipo de Ronald Koeman pagó cara su falta de contundencia, dándole al Granada la posibilidad de voltear el marcador.

“Es un palo muy duro. Estamos haciendo un gran año y hoy era una ocasión única para ponernos líderes después de todo lo que hemos sufrido. Toca levantarse”, advirtió el jugador de 32 años, en declaraciones para ‘Movistar+’. Con este resultado, Barcelona se ubica en la tercera posición de la tabla con 71 puntos, dos menos que el líder, el Atlético de Madrid.

Las cosas habían empezado bien para el equipo catalán, que se adelantó a los 23 minutos después de una combinación de Antoine Griezmann con Lionel Messi, quien con un zurdazo cruzado anotó su gol número 26 de la temporada. No obstante, el venezolano Darwin Machís empató el marcador a los 63′ después de que Oscar Mingueza no lograra cortar un pase en mitad del campo del colombiano Luis Suárez

Poco después, el entrenador del Barça, Ronald Koeman, fue expulsado por el árbitro Pablo González Fuertes en medio del inicio de la debacle ‘culé’. Finalmente, el conjunto local quedó atónito a once minutos del final, cuando el suplente Jorge Molina cabeceó en el área para darle al equipo andaluz su primera victoria a domicilio ante el Barcelona.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.