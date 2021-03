Ronald Koeman, actual entrenador del Barcelona, se encuentra orgulloso de los resultados que ha logrado su equipo. El cuadro español logró una remontada histórica (3-0) ante el Sevilla el miércoles, en la cual selló su pase a la final de la Copa del Rey.

“Ya se nota por la calle. La gente que me habla está contenta. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este ‘feeling’ con la gente. Ojalá que en un día vuelva a estar el campo lleno, para tener el ambiente y disfrutar de una noche como la última ante el Sevilla”, mencionó Koeman.

Asimismo, el entrenador del Barcelona afirmó que hay “buen ambiente” en el equipo. Koeman afirma que ha vuelto a sonreír con el resultado ante el Sevilla. “El otro día, cuando vi al equipo celebrando los goles, incluso los suplentes, para mí fue muy importante. Que un vestuario esté unido es lo más importante, es una señal que me ha gustado mucho”, mencionó.

Del mismo modo, Koeman mencionó estar orgulloso por la mejora defensiva de su equipo. “Últimamente ha cambiado que no hemos hecho muchos errores individuales. Hemos sido capaces de presionar bien al contrario, y tener tres atrás nos ha dado un poco más de seguridad. También hemos mejorado la concentración a balón parado”, afirmó.

Además, Koeman considera que muchos futbolistas de su plantel han empezado a dar un paso al frente y marcar. Esto con la finalidad de que Leo Messi no se lleve todo el peso del ataque en el cuadro culé. “Es muy importante tener más efectividad con otros jugadores. No todo puede depender de Leo. Es importante que haya gente que marque goles y es una buena señal”.

No tiene preferencia en las elecciones

Ronald Koeman prefiere no opinar sobre el futuro resultado de las elecciones para elegir al nuevo presidente del Barcelona. “En general, los tres han hecho una buena campaña. Las frases y palabras son para ganar votos, y es normal. No tengo ni una preferencia. No conozco a los tres personalmente”, finalizó.





