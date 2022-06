Hace una semana saltaron las alarmas en el Barcelona, luego de que Sergio Busquets, uno de los capitanes del club azulgrana, revelará no conocer de primera mano las informaciones sobre su renovación, las que se había enterado por la prensa. Tras manifestar su incomodidad, el presidente de la entidad culé, Joan Laporta, salió al frente a responder al jugador español.

El mandamás azulgrana aclaró esta semana que todo fue “una confusión” y ya habló con el centrocampista para aclarar la situación. “Ya está todo arreglado”, dijo Laporta, poniendo así paños fríos a la situación.

Hace unos días, Busquets fue preguntado por los rumores de una posible rebaja de sueldo o sobre su renovación, a lo que respondió: “He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo”.

Vale recordar que Busquets, y sus compañeros Gerard Piqué y Jordi Alba (los otros capitanes del Barcelona), hicieron a inicios de año un nueva reducción de salarios para intentar aliviar las cuentas del club.

Entre sueldos, dinero aplazado y diversas primas, las fichas de los tres capitanes culés ascendía a los 100 millones de euros. Y con estas rebajas, el Barcelona mejoró levemente las cuentas.

Piqué pasará a ‘jubilación’

Y precisamente otro de los capitanes, Piqué, pasará a tener otro rol en esta temporada. Según el diario ‘Mundo Deportivo’, Xavi le ha comunicado al defensor que dejará de ser un indiscutible en la alineación azulgrana.

Su avanzada edad (35 años) y las lesiones que ha sufrido en los últimos meses son motivos para quitarle minutos al futbolista catalán.

La citada fuente explica que el DT del Barça le ha hecho entender a Piqué que necesita llevar a cabo el recambio generacional. Con el uruguayo Ronald Araújo ya como indiscutible, el técnico culé busca un nuevo zaguero, ya sea en la cantera o en el mercado. Aunque no descarta darle la titularidad absoluta a Eric García.





