Hace unos días, para sorpresa de todo el mundo, Joao Félix reveló que siempre soñó con ser Culer. “Me encantaría jugar en el Barcelona. Siempre ha sido mi primera opción y me gustaría unirme”, le contó el portugués al periodista italiano Fabrizio Romano. Semejantes declaraciones despertaron, lógicamente, el interés de la entidad azulgrana. Si bien en Camp Nou no atraviesan por la mejor situación económica, abrigan la esperanza de encontrar una fórmula para lograr la salida del luso del Atlético de Madrid.

Según el diario Sport, el conjunto de la capital española ya fijó las condiciones para darle carta de libertad a Félix. En el Metropolitano son conscientes de que la relación con el futbolista está completamente rota y que lo mejor es deshacerse de él en el presente mercado de fichajes de verano.

Atlético de Madrid valora la venta a través de una cesión con el pago completo del salario del jugador que vendría acompañada de una tarifa de traspaso que se acerque a las cantidades que el equipo colchonero pagó en su momento por el jugador (120 millones de euros).

Siempre según la citada fuente, al quedar muy claro que Joao Félix quiere salir del Atlético de Madrid en este mercado de verano, el Benfica también sueña con tener de vuelta a su goleador. Al igual que el Barcelona, los lisboetas evalúan cómo concretar el fichaje.

Las ‘Águilas’ quieren ejecutar el regreso de Joao Félix, con quien mantienen contactos desde hace semanas, a través de una operación mediante una cesión, que vendría acompañada de una opción de compra por el jugador.





Joao Félix en el Atlético de Madrid





Desde su llegada al Atlético, el luso ha tenido altibajos en su rendimiento, pero ha mostrado destellos de su potencial y ha contribuido con goles y asistencias importantes para el equipo. Su juventud y talento le brindan un gran potencial de desarrollo, aunque todo hace indicar que lo mejor para él es un cambio de aires.

Cabe recordar que Félix se unió al Atlético el 3 de julio de 2019, procedente del Benfica de Portugal. Los españoles pagaron una cifra récord de alrededor de 126 millones de euros para adquirir sus servicios, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club.





