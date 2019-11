La Liga Santander 2019-20 es una de las más irregulares hasta el momento, pues a diferencia de otras temporadas, aún no hay un equipo que haya dado señales de despegar en la cima de la clasificación. Y eso quedó claro en la jornada del fin de semana, luego de que el Barcelona perdiera 3-1 ante Levante y el Real Madrid no pasara del empate ante Betis. La sensación, desde luego, es que los de Zidane no aprovecharon el 'pinchazo' azulgrana, pero ¿es realmente así? Revisemos los números.

Como no se había visto en los últimos años, los culés han dejado 11 puntos, luego de tres derrotas fuera de casa (Athletic 1-0 en la jornada 1; Granada 2-0 en la 5 y Levante 3-1 en la 12) y un empate (Osasuna 2-2 en la 3). Situación que lo tiene en el primer lugar con 22 puntos, igualado con el eterno rival.



¿Y qué hizo el Madrid en esas jornadas?

Los números apuntan que, pese a las sensación que dejó el encuentro del sábado en el Bernabéu, los 'blancos' sí han aprovechado esos tropiezos azulgranas.



Real Madrid ganó al Celta (1-3) en Balaídos, empató con el Villarreal (2-2) en La Cerámica, ganó al Sevilla (0-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el empate ante el Betis (0-0). Es decir, consiguió 8 de 12 puntos posibles.



Así es como los de Zidane marchan también en el primer lugar, aunque claro, los hinchas blancos tienen el sinsabor de que podrían estar solos en la cima, pero por fallos propios tienen que compartirla. De mantenerse así la tendencia, el Clásico postergado podría decidir media Liga. El duelo se disputará el próximo 18 de diciembre en el Camp Nou.

