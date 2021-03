Lionel Messi muchas veces es criticado por su poco recorrido dentro del campo con Barcelona. El argentino no corre mucho pero las pocas veces que lo hace marca la diferencia. Esto en más de una ocasión le ha generado críticas debido a que algunos señalan de que no lo hace debido a que no entrena de la mejor manera. Esto fue descartado por su compañero de equipo Ronald Araújo.

El central uruguayo, que reapareció hace una semana tras recaer de su lesión en el tobillo izquierdo, conversó con TV3 y se refirió al futuro de ‘Lio’ que podría estar fuera del equipo.

“Ojalá se quede con nosotros muchos años más. Yo lo veo bien y muy contento. Se entrena como una bestia y eso es bueno porque es el capitán y un referente. Nos contagia a todos, especialmente a los jóvenes. Que esté tan enchufado es muy positivo para el equipo”, explicó Araújo.

Ronald Koeman llegó al plantel a inicios de temporada y de a pocos se ha ido ganando la confianza del vestuario. “Es muy bueno que la junta tenga confianza con el míster, ha demostrado ser un gran entrenador. El vestuario está muy bien con él”, dijo el canterano.

A pesar de quedar eliminado de Champions League esta temporada, los futbolistas quieren que el DT se quede en el equipo. “Nos aporta mucho, especialmente a los jóvenes, por lo que sería muy feliz si sigue con nosotros. El trabajo que tenía por delante no era nada fácil, teniendo en cuenta cómo estaba la situación. Ha demostrado ser un entrenador con mucho carácter”.

Para Araújo el jugar en el primer equipo es un sueño. “Creía que jugaría unos cuantos partidos, pero no tantos como los que he jugado. Ha sido una auténtica locura en este sentido”.

El centra aprovechó para agradecerle el cariño que ha recibido por parte de la afición y sus compañeros: “Me comparan con Puyol y es un halago para mí. Es un referente absoluto y un ídolo del club. Pero soy consciente que he de hacer mi carrera”, finalizó.

