Luis Suárez vivió un episodio traumático cuando dejó el FC Barcelona. Sin importar que fuese uno de los goleadores históricos del club (198), Ronald Koeman le avisó que no estaba en sus planes. El entrenador neerlandés no se lo dijo de frente sino por un celular. Y como si fuera poco, el técnico intentó dar marcha atrás al condicionar la continuidad del hoy delantero del Atlético de Madrid a la resolución de su contrato. Dolido, ‘Lucho’ ha recordado este mal momento.

En entrevista con ‘ESPN’ y tras haberle marcado al Barcelona en la victoria de los ‘Colchoneros’, en el Wanda Metropolitano, Suárez volvió a demostrar que no ha perdonado a Koeman por cómo lo echó del Camp Nou. El de Salto llegó hasta las lágrimas.

“Creo que no me merecía la forma en la que salí del Barcelona, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal”, dijo el uruguayo.

“Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida”, agregó sobre cómo fueron sus últimos días en el Barcelona, club con el que ganó el triplete de 2015 (Champions, Copa y Liga).

A pesar de que Luis Suárez se fue del Barcelona por la puerta de atrás, siente mucho cariño por el club catalán y reconoce que está sufriendo por la crisis deportiva e institucional de los azulgranas en este arranque de temporada.

“Ver lo que está pasando duele como culé que soy, porque le cogí mucho cariño al club, me lo dio todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera. Duele por los amigos que tengo allí, por las amistades, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así”, confesó.

Atlético de Madrid venció al FC Barcelona por LaLiga. El segundo tanto del partido lo hizo el delantero uruguayo Luis Suárez y tuvo particular celebración.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.