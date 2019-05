“Ter Stegen: el primer atacante”: la nueva columna de Franco Lostaunau

12 millones de euros parece mucho dinero hasta que te enteras de que eso le costó Marc Ter Stegen al Barcelona. El arquero demuestra semana a semana tener una reacción felina y una gran ubicación, como si sus guantes tuvieran brújula, además lo que más llama la atención es su frialdad para salir limpio con los pies. Su influencia en el equipo claramente va más allá del área propia, su dominio de ambos perfiles y su lectura para decidir de manera correcta lo convierten en el primer atacante del equipo. Con Ter Stegen, Pique y Lenglet, gozan en cada jugada de superioridad numérica en la salida.



Según el diario As de España, el guardameta tiene un porcentaje de efectividad en los pases del 87%, llegando a realizar 1015 pases correctos en 46 partidos en la temporada entre Champions y Liga, promediando así 22 participaciones con los pies por compromiso. Es una barbaridad comparándolo con uno de los mejores arqueros de La Liga, Jan Oblak, quien llegó a los 430 pases en 43 partidos entre los mismos torneos, promediando solo 10 intervenciones por compromiso.



Hoy Ter Stegen es el máximo antónimo de gol en el mundo. Quizá porque es el aguafiestas del juego, evitando el tan deseado grito, sus actuaciones no son tan celebradas como las de otros futbolistas, sus intervenciones malogran titulares ya pensados y por supuesto que sus atajadas no captan las portadas del día siguiente. Pero pasar desapercibido no le incomoda. El alemán, hasta en su vida cotidiana, está acostumbrado a recibir menos atención que el resto de las estrellas del equipo culé. Si sobre el césped se le distingue por el traje, en la calle el arquero se camufla como cualquier otra persona.



Más de una vez fue visto utilizando el transporte público de Barcelona y andando en scooter en pleno centro. Si no fuera por el ojo avizor de un tuitero, Ter Stegen hubiera pasado por un turista más. Pueden buscar luego esas fotos en google.



El apellido Ter Stegen es de ascendencia holandesa, pero Marc nació en Mönchengladbach hace 27 años. A los 5, sus padres lo metieron a la academia del Borussia de su ciudad y hasta los 11 fue jugador de campo. Cuenta su técnico de ese entonces, Roland Vikus, que dominaba a la perfección ambas piernas pero que tenía poca velocidad y una peculiar forma de correr. Por eso lo probó en el arco y así le cambió la vida.



El arquero estuvo 17 años en el club germano. Debutó a los 18 con el técnico Lucien Favre, en una situación crítica para el club. Estaban en zona de descenso y restaban pocas fechas en la Bundesliga. El arquero principal Logan Bailly había cometido numerosos errores que hicieron que Favre tomara la decisión de girarse hacia la banca. Así Ter Stegen atajó las últimas seis jornadas sin que le encajaran goles en cuatro de ellas. Al final el Mönchengladbach evitó el descenso ganándole 2 a 1 al Bochum en el último partido. Desde allí Ter Stegen fue titular indiscutible hasta su venta al Barcelona.



Al Barza llegó en el 2014. En sus dos primeros años le tocó alternar el puesto con Claudio Bravo. Luego de ello, en la temporada 2016-17, se adueñó del arco. Ya ganó 13 títulos con el club catalán y tiene contrato hasta el 2022. Su estilo de tapar, que hace parecer fácil lo difícil y que resuelve los problemas que le presenta el juego casi sin sudar ni despeinarse, pronto le darán las portadas que merece el mejor arquero del mundo.