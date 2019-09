"¿Barcelona está bien?": la pregunta de Mbappé que sorprendió a Frenkie de Jong en el FIFA The Best

Barcelona tuvo un acierto esta temporada con la contratación de Frenkie de Jong. El mediocampista holandés logró asentarse en el medio campo del cuadro de Valverde tras llegar procedente del Ajax holandés, club con el que logró tener una temporada histórica en el 2018/19.

Con los de Ámsterdam, Frenkie llegó a las semifinales de la Champions League, levantó la Eredivise y la Copa de Holanda. Todo esto hizo que los del Camp Nou renueven la confianza que depositaron en él firmando contrato en junio del año pasado.

Al ser una de las piezas claves de esa campaña, el holandés fue nominado al FIFA The Best e incluido en el once ideal, compartiendo con jugadores como Lionel Messi, Sergio Ramos o Kylian Mbappé en la ceremonia que se celebró el pasado lunes en Milán.

Mbappé y De Jong cruzaron palabras en el FIFA The Best. (PSG)

Con el atacante del PSG, tuvo un cruce tras bambalinas y no evitaron saludarse. "He estado hablando sobre ti hace dos minutos", reconoció Kylian, dejando sorprendido a Frenkie De Jong.

"¿Barcelona está bien?", preguntó Mbappé. De Jong respondió: "Bueno es difícil en este momento", refiriéndose al momento complicado que viven en el inicio liguero.

Un nuevo reto para Barcelona

Barcelona y Getafe se miden por la jornada 7 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Coliseum Alfonso Pérez. Valverde no podrá contar con su máxima estrella, Lionel Messi, por lesión, y tampoco con la joven joya Ansu Fati.



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que no sabe cuándo volverá a jugar Lionel Messi tras una nueva lesión del delantero argentino, que no estará presente el sábado en el partido de Liga contra Getafe. El Barça buscará su primera victoria fuera de casa en ocho partidos en las distintas competiciones en las que participa.

► Barcelona vs. Getafe: fecha, horarios y canales del partidazo vía ESPN 2 por la jornada 7 de Liga Santander



► Se 'rompió' y no se sabe cuándo vuelva: la lesión de Ansu Fati que deja al Barcelona sin estrellas



► Se lamenta el 'Cholo': Morata es sancionado y se perderá el derbi contra el Real Madrid por LaLiga



► Brilló ante Osasuna, pero Zidane 'pasa': la sorpresiva baja en la convocatoria para derbi ante el 'Aleti'