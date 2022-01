Barcelona no vive su mejor momento futbolístico y el entrenador Xavi Hernández espera contar con su plantel completo para mejorar la campaña. Sin embargo, los hinchas están preocupados por no tener claro el futuro de Memphis Depay, una de las estrellas del equipo: el deportista eliminó su foto principal con la camiseta del club en Instagram y también quitó la descripción que lo presentaba como jugador ‘Culé’.

Según reveló AS, el delantero neerlandés hizo esas modificaciones casi en paralelo al triunfo que los ‘Azulgranas’ sobre Mallorca (1-0), en el reinicio de LaLiga Santander. Esta sorpresiva variación aumenta los rumores de la posible salida del jugador, teniendo en cuenta que el mercado de pases se abrió recientemente.

Si bien, Memphis Depay tiene contrato con Barcelona hasta el 30 de junio del 2023, su continuidad no parece segura, en especial ante la posibilidad de que Álvaro Morata pueda unirse al plantel de Xavi. Incluso, bajo esa premisa, el atacante de los Países Bajos podría ser utilizado como pieza de intercambio con Juventus.

No obstante, por ahora no hay nada seguro y el futbolista de 27 años sigue entrenando con la institución ‘Culé’, que este 5 de enero enfrentará a Linares en la Copa del Rey. Recordemos que el goleador arrastra una lesión de casi un mes y está cerca de volver a las canchas, aunque no hay una fecha confirmada para ello.

Antigua versión del perfil de Instagram de Memphis Depay. (Foto: Captura)

Nueva versión del perfil de Instagram de Memphis Depay. (Foto: Captura)

¿Desde cuándo no juega Memphis Depay?

El último partido que jugó Memphis Depay con la camiseta del Barcelona fue el pasado 8 de diciembre, en la derrota por 3-0 ante Bayern Munich en la Champions League. Luego del encuentro, el delantero neerlandés fue diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y todavía está en proceso de recuperación.

Antes de ese tiempo de ausencia, el atacante jugó 21 cotejos oficiales (15 por LaLiga Santander y seis en Champions League) y anotó ocho goles, todos en la competencia local.