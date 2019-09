Barça lo propuso y Messi hizo mala cara: la 'perla' europea que veta como alternativa al fichaje de Neymar

En el FC Barcelona no han tenido problemas en reconocer que seguirán intentando la vuelta de Neymar. A pesar de varias negativas del PSG, el club catalán quiere cumplirle el sueño a Lionel Messi , de ver a su amigo de regreso, y lo haría nada menos que en el mercado de fichajes de invierno 2020.



El problema para el Barcelona es que por muy grandes que sean sus intenciones, el PSG tiene la última palabra y podría volver a decir 'no'. Es por eso que, según Don Balón', los azulgranas estudian otras alternativas al fichaje de Neymar. Una de ellas es Dani Olmo.



El joven jugador del Dinamo Zagreb apunta a ser uno de los mejores del mundo en unos años. Es figura en su equipo y viene de ser campeón del europeo Sub 21 con España. Además, en el último mercado de fichajes ya ha sonado en clubes como el Manchester United y Atlético de Madrid.



Dani Olmo, Dinamo Zagreb. (Getty) Dani Olmo, Dinamo Zagreb. (Getty)

"A sus 21 años, se sigue muy de cerca su evolución y se valora su nivel y su proyección. Además, ya conoce La Masía, en la que estuvo varios años, concretamente, hasta 2014, cuando decidió firmar por el Dinamo de Zagreb", publica la citada fuente.



Tiene grandes galones a pesar de su corta carrera, pero a Lionel Messi no le hace gracia su llegada al FC Barcelona. El mejor jugador del planeta cree que Olmo no es listo para una aventura tan grande y no lo ve como alternativa a Neymar. Leo simplemente dice que 'no'

► "Esperamos a que pasen cosas": Barcelona suelta la 'bomba' y no descarta el fichaje de Neymar en 2020



► Confirmado: Messi no se presentó a los entrenamientos y queda descartado para el duelo ante Valencia por LaLiga



► Pudo ser golazo, pero terminó en 'fail': el remate de Vinicius ante Perú que desata muchas burlas [VIDEO]



► Lleva dos partidos y ya está por los cielos: el primer valor de Ansu Fati en el mercado mundial