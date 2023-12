¡Otro dolor de cabeza! Barcelona, una vez más, atraviesa un momento complicado tanto en LaLiga como en la Champions League. En el torneo español, el equipo dirigido por Xavi Hernández no logra encontrar la fórmula que lo llevó a momentos gloriosos: el rendimiento en el campo es bajo, conflicto entre el DT y sus pupilos, la falta de eficacia en la anotación es evidente y, aún peor, existe la posibilidad de que el equipo no participe en la Champions League de los próximos años. Este difícil momento también ha tenido como consecuencia la depreciación del valor de varios jugadores del equipo. El Barça busca desesperadamente una solución para superar esta crisis.

El FC Barcelona buscó cerrar el año con una victoria y comenzar el 2024 con buen pie, pero cerró el 2023 con una derrota ante las Águilas del América. El equipo mexicano demostró su superioridad sobre el dirigido por Xavi, quien ha enfrentado desafíos constantes debido a las malas noticias que han surgido en diversas ocasiones.





A la serie de problemas que enfrenta el equipo se agrega uno más, ya que en menos de 24 horas después de este amistoso decepcionante, se ha revelado una noticia desfavorable de gran relevancia. Aunque el equipo continúa mostrando mejoras en su situación económica, con un beneficio neto de 304 millones de euros después de impuestos para el ejercicio 2022/23, su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones podría estar en peligro.

En Europa se sostiene que el equipo de Xavi podría ser excluido de la Champions League 2024-25. Según los informes, el equipo Culé habría violado una de las reglas fundamentales que les impediría participar en la próxima UCL. En caso de confirmarse, el quinto lugar de LaLiga Española ocuparía su posición.





Barcelona sin Champions por supuesto Fair Play Financiero

Conforme a los informes del periodista Tim Roehn de welt.de en Alemania, la UEFA está investigando al FC Barcelona por posibles violaciones al Fair Play Financiero. Las repercusiones previstas son significativas, ya que se informa que los informes financieros del club han sido considerados como problemáticos, lo que podría haber motivado su intento de unirse a la Superliga Europea en busca de recursos, aunque esta acción resultó en una multa de 500 mil euros.

🔴 Nuestra noticia @WELTAMSONNTAG sobre #Barca en español:



El FC Barcelona está amenazado de exclusión de la Champions League a partir de la temporada 2024/2025, según ha podido saber WELT AM SONNTAG de círculos de la Federación Europea de Fútbol (Uefa) y del club español.



El… pic.twitter.com/SumLkdQpFT — Tim Röhn (@Tim_Roehn) December 22, 2023

En el caso de que la UEFA confirme la infracción al Fair Play Financiero, se podría considerar la exclusión del Barcelona a partir de la próxima temporada, con la opción de extender la medida por “un par de años más”. Además, se podría imponer una sanción económica al club.

“El FC Barcelona podría ser expulsado de la Champions League durante varios años por violar el Fair Play Financiero. La Uefa considera que los balances son un lavado de cara. La exclusión podría aplicarse a partir de la temporada 2024/25, comentó. Asimismo, agregó el tiempo que podrían estar los ‘Cules’ alejados de este torneo. “Se habla de una suspensión de la Champions League “de dos a tres años”. “Cuanto mayores sean las pérdidas, mayor será la sanción”, sostuvo.

En el supuesto de que se confirme la situación, se realizarían ajustes en las posiciones asignadas en LaLiga Española. Si el Barcelona termina entre los cuatro primeros, sería excluido, y el equipo que se encuentre en el quinto lugar obtendría la clasificación a la Champions League. El sexto lugar accedería a la Europa League, y el séptimo lugar conseguiría un puesto en la Conference League.





Plantilla del Barca se devalúa

En medio de los desafíos financieros, los equipos suelen recurrir a estrategias como la venta de jugadores que no han logrado consolidarse en el equipo o que actualmente no desempeñan el papel buscado por ‘Xavi’ para generar ingresos. Sin embargo, la plantilla del Barcelona, que en su mejor momento era impensable que el valor de sus jugadores fuera inferior al precio de compra, está experimentando una disminución en su valor en el mercado, afectando no solo a jugadores de rotación, sino también a titulares.

FC Barcelona en la temporada 2023. (Foto: Barcelona)

Uno de los afectados es Pedri, quien, a pesar de la caída, sigue siendo uno de los activos más valiosos del conjunto culé. En la evaluación anterior del portal Transfermarkt, el valor del español estaba en €100 millones de euros, y en la más reciente ha descendido a los €90 millones de euros. La misma situación se repite con Frenkie De Jong, que pasó de los €90 millones a los €80, Raphinha de €60 a €50, e incluso los Joaos (Cancelo y Félix) redujeron su valor de €50 a €40, a pesar de estar cedidos. Ni siquiera Robert Lewandowski se libró de la disminución, ya que el goleador polaco pasó de un precio de €30 millones a solo €20. Es importante destacar que el delantero atraviesa un momento complicado con el equipo, ya que en sus últimos partidos solo ha marcado 2 goles.

En total, el valor total de la plantilla del Barcelona descendió de €862 millones de euros a €818, experimentando una pérdida del 5% , y esta situación se agrava al compararla con el Real Madrid, que incrementó el valor de su plantilla de €1,03 mil millones de euros a €1,04 mil millones. Uno de los objetivos para el año 2024 es intentar recuperar a algunos jugadores lesionados, como el portero Marc-André ter Stegen, el defensa Iñigo Martínez, el lateral Marcos Alonso y los mediocampistas jóvenes como Gavi y Pedri.





¿Por qué peligra su participación en el Súper Mundial de Clubes?

Barcelona se encuentra en una posición complicada tras las derrotas sufridas ante Antwerp y Shakhtar Donetsk en la presente Champions League. Estos tropiezos han disminuido las posibilidades del club catalán de participar en el nuevo Mundial de Clubes, programado entre junio y julio de 2025 en Estados Unidos, que contará con la presencia de 32 equipos.

Salvo que conquiste la ‘Orejona’ de este año, lo que le garantizaría un billete directo junto al Chelsea, Real Madrid y Manchester City, el equipo azulgrana deberá ganar la mayor cantidad de partidos posibles en lo que resta de la competición continental.

Xavi Hernández es el actual técnico de FC Barcelona. (Foto: Getty)

El panorama se complica aún más con la limitación de dos plazas por país en el Súper Mundial de Clubes (ver especial), lo que desata una competencia feroz con el Atlético de Madrid. Si los rojiblancos se coronan en la final de Wembley el 1 de junio, incluso si enfrentan al Barcelona, este último quedaría excluido de la competición, que promete una recompensa significativa al campeón: alrededor de 100 millones de euros.

La clave para el FC Barcelona reside en el criterio que la FIFA establecerá para seleccionar los ocho equipos europeos que accederán al torneo, que se celebrará cada cuatro años. El factor determinante será el rendimiento en la Champions League de las últimas cuatro temporadas, y la actual es la última que cuenta.

La FIFA favorece la opción que actualmente sitúa al Barcelona por delante del Atlético con un margen estrecho de 62 puntos a 60. La puntuación se otorga considerando cinco puntos por cada participación, tres por victoria y uno por empate, sin bonificaciones por avanzar en las rondas.





