Sorpresa. Luego de haber disputado siete partidos en la presente temporada de LaLiga Santander con el Barcelona, Carles Pérez volverá a vestir la camiseta ‘azulgrana’ del equipo filial este domingo, en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Segunda División B de España, frente al UE Cornellá.

En un inesperado giro de eventos para quienes creen que Pérez venía haciendo las cosas bien en el primer equipo del Barza, Ernesto Valverde confirmó hoy que el jugador de 21 años reforzará al Barcelona B para que ''no pierda el ritmo'', según palabras del propio entrenador del conjunto ‘culé’.

Autor de uno de los goles del Barcelona que le dieron el triunfo ante Cartagena por 2-0 en el Estadio Cartagonova, Carles Pérez apenas disputó 50 minutos ante el Levante en el último mes y medio. Al no jugar con la Selección Sub 21, el español se entrenó a las órdenes de García Pimienta y estará en el Johan Cruyff ante Cornellà.

¿Cómo le va en el Barza?

Su continuidad como culé lo vivió como un refrendo a su buen trabajo. “Siempre he querido quedarme y no he escuchado ofertas de fuera, me dijeron que querían renovarme y no me lo pensé dos veces”, dijo Carles Pérez en una entrevista pasada, sobre su futuro en el próximo mercado de fichajes de cara a enero del 2020.

Pérez llegó al Barcelona por un sitio en el equipo, no importa que este sea como suplente, siempre y cuando sea para ayudar a los culés a levantar títulos. El pasado mes de setiembre, renovó su contrato hasta junio del 2022, por lo que tiene tres temporadas más de contrato con los catalanes.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO