“Estoy más preocupado que ilusionado con la irrupción de Ansu Fati”: la confesión de Denilson

Como embajador de LaLiga Santander da su opinión sobre Ansu Fati, el futbolista guineano de 16 años que irrumpe en el balompié de Europa como una estrella emergente. Con pasado en el Real Betis , Denilson – aquel jugador brasileño aclamado por sus malabares – explica por qué se siente consternado por el futuro del atacante del Barcelona , quien lleva dos goles en la presente edición de LaLiga, pero que debe ser llevado de a pasos en el Camp Nou.



“Estoy más preocupado que ilusionado con la irrupción de Ansu Fati”, advirtió el ex jugador tras el debut del jugador formado en La Masía del Barcelona. “Tiene 16 años y sabe de esto, pero me miedo que le estropeen y olviden que es un niño”, agregó el brasileño.



“Después de este gran arranque y de todo lo que está pasando, llegarán los bajones o los malos momentos. Hay que ver cómo se gestiona esta situación y cómo se comportaría él y su entorno, porque no es fácil de edad”, concluyó el ex jugador de Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras y Bordeaux, entre otros equipos en donde jugó de 1994 hasta el 2010.



Convocado ante el Eibar

Ansu Fati fue convocado para el partido del sábado frente al Eibar. Por una nueva fecha de LaLiga, el delantero revelación en España puede sumar minutos en la visita a Ipurua.



Ansu Fati tiene una cláusula de 100 millones de euros, tiene el apoyo de Lionel Messi, Antoine Griezmann y resto de jugadores del FC Barcelona. ¿Será la estrella que todos quieren ver en Camp Nou? Habrá que ver una evolución en un mediano plazo. Veamos que futbolista se convierte en los próximos dos a tres años. Tiene toda la calidad del mundo.



