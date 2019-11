Luis Suárez es el máximo referente de ataque en Barcelona. El '9′ le ha dado más de una alegría a los azulgranas en los últimos años; sin embargo, nada dura para siempre, y los directivos son conscientes que su tiempo en el club está cerca de acabar. Serán 33 años los que cumpla en enero próximo y las posibilidades de partir son grandes.

En el Camp Nou ya empezaron la búsqueda de un reemplazante. Las opciones no son muchas pero cada vez observan a a nuevos delanteros que puedan ser el referente de área que necesitan.

Suárez es consciente que su paso por la Ciudad Condal puede terminar pronto. En conversación con el medio uruguayo Ovación, el punto expresó lo que le espera a futuro tanto con el Barza como con la Selección de Uruguay.

“La exigencia del Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tienes que estar rindiendo un examen, no hay descanso, porque no te perdonan ni siquiera un partido malo. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar. Hay que valorar que yo llevo cinco años en el club conviviendo con la misma presión y siempre intentando responder de la misma manera”, explica ‘Lucho’, "y que el club esté buscando o quiera traer otro número 9 no es nada extraño, es la realidad del fútbol.”, explicó.

“Ya lo dije hace tiempo, va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa el Barcelona para competir, pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza que me traigan competencia es mucho mejor. Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona.“

¿Hasta cuándo Barcelona?

“Nunca descartó volver a Uruguay, para jugar en Nacional”. La familia es muy importante para Luis y cuenta que a su hija mayor Delfina “le gusta vivir en Uruguay “. Aunque claro, su única experiencia “es cuando viene de vacaciones".

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO