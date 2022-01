La situación de Ousmane Dembélé en Barcelona es de las más tensas en la plantilla actual. El futbolista no quiere renovar con la institución, pero, de no hacerlo y no encontrar un nuevo club, tendrá que quedarse sin jugar hasta el próximo mercado de fichajes. Xavi Hernández ya avisó que el francés tiene que tomar una decisión lo antes posible.

“O renueva o se le busca una salida. O una cosa o la otra”, explicó el entrenador español sobre el vínculo del exBorussia Dortmund. En las próximas horas existirá un descenlace en el caso de Ousmane. Mientras tanto, no se cansa de recibir halagos de sus compañeros.

Marc-André Ter Stegen fue el protagonista del video de la marca ‘CUPRA’, en la cual es embajador. Respondió una serie de preguntas y una de ellas estuvo relacionada con la actualidad del FC Barcelona.

El portero alemán explicó que el ‘Mosquito’ era el futbolista “más eléctrico” del equipo, señalando que tiene la habilidad necesaria como para ser desequilibrante. Además, resaltó que Ronald Araujo es “el que tiene mayor potencia”. Ambas relacionadas a la marca automovilística que representa.

Las declaraciones, aunque no tienen excesiva trascendencia, llegan en un momento en el que ambos jugadores han sido cuestionados, en especial Dembélé.

¿Qué dijo Xavi sobre Dembélé?

“Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu Alemany (director de fútbol) está en conversaciones y no podemos esperar más”, expresó Xavi Hernández en conferencia de prensa.

“No es una situación fácil ni agradable, pero priman los intereses del club”, reconoció. Luego, Xavi descartó castigar al ‘Mosquito’ quitándole la posibilidad de jugar. “Esa no es una situación que se contemple. O renueva o se le busca una salida. O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla”, añadió.

En la misma línea, el DT de Barcelona evitó profundizar en los comentarios hechos por el agente de Dembélé ante los medios de comunicación para genera más inestabilidad con este asunto. “No quiero faltar el respeto a nadie. El mensaje es claro. O renueva o a buscar una solución de salida”, sostuvo.





