17 años después las heridas no han cerrado, al contrario. El francés Emmanuel Petit volvió a 'cargar' contra el Barcelona de la temporada 2000-2001, curso en el que él defendió los colores azulgranas, afirmó que el "vestuario estaba podrido" y dijo que llegar a la entidad culé fue el peor error de su vida.

El francés, quien marcó el tercer tanto de Francia en la final de la Copa del Mundo de 1998 ante Brasil, llegó al Barza en el año 2000 procedente del Arsenal como uno de los fichajes estrellas del por entonces presidente azulgrana Joan Gaspart, pero pasó sin pena ni gloria.



"Lo único de lo que me arrepiento en mi vida ha sido haber cambiado el Arsenal por el Barcelona", confiesa en una autobiografía de su carrera, en el capítulo dedicado al club catalán que titula: "Barcelona, para mi desgracia".

Petit también explica que "cuando entré a conocer a mis compañeros, la mayoría no me prestó atención ni me saludó. En poco tiempo vi que había tres clanes: los catalanes, los holandeses y los demás. Adiós a la unidad".



Finalmente, Emmanuel Petit regresó a Inglaterra en el siguiente curso pero al Chelsea, donde años después le puso fin a su carrera.