Barcelona - Betis EN VIVO y EN DIRECTO: Hora, fecha y canal para ver partido por LaLiga Santander

Barcelona - Betis EN VIVO y EN DIRECTO: por LaLiga Santander | El Barcelona visita este domingo 17 de marzo al Betis en el Benito Villamarín en una prueba exigente que el equipo azulgrana espera resolver para irse a la fecha FIFA como líder aún más sólido, pero el verdiblanco también necesita ganar en su dura pugna por los puestos europeos. Para ver fútbol en vivo existen distintas opciones, entre ellas apps móviles (beIN Sports Connect), canales de TV (DIRECTV Sports) y páginas webs como DEPOR , que cubrirán la tranmisión del importante encuentro.

El Barcelona - Real Betis será el duelo estelar en la presente jornada de LaLiga Santander. El FC Barcelona es líder del certamen con 63 puntos y quiere recuperar sus distancias con el Atlético Madrid, que venció y sumó 56. Asimismo, el Real Madrid, que también ganó suma 54 unidades. Más lejos se encuentra el Betis con 39.

Tras clasificarse para los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona retoma el pulso a LaLiga Santander visitando el Benito Villamarín, donde intentará encadenar su quinta victoria consecutiva en la competición y consolidarse en el liderato. Por su lado, el Betis viene de vencer (1-0) por Liga al Celta de Vigo.

El Betis tiene aún en el recuerdo el sonado triunfo conseguido en la primera vuelta en el Camp Nou (3-4), lo que supuso la segunda y última derrota liguera hasta ahora del Barcelona -la primera fue en Leganés (2-1). Desde entonces, el Barza no ha perdido en esta competición y los de Quique Setién quieren tener el privilegio de ser el único equipo que esta temporada pueda decir que le ha ganado los dos partidos de este torneo al conjunto culé.

Barcelona - Real Betis: ¿Qué otros partidos de la fecha 28 de LaLiga Santander se juegan?

vie 15/03/19

Real Sociedad 1 - 1 Levante



sáb 16/03/19

Huesca 1 - 3 Deportivo Alavés

Real Madrid 2 - 0 Celta de Vigo

Athletic Club 2 - 0 Atlético Madrid

CD Leganés 0 - 2 Girona



dom 17/03/19

Eibar 06 : 00 Real Valladolid

Espanyol 10 : 15 Sevilla

Valencia 12 : 30 Getafe

Villarreal 12 : 30 Rayo Vallecano

Real Betis 14 : 45 Barcelona

Barcelona - Real Betis: Últimos partidos del FC Barcelona

27/02/19 CDR Real Madrid 0 - 3 Barcelona

02/03/19 PRD Real Madrid 0 - 1 Barcelona

06/03/19 SDC Barcelona 0 - 1 Girona

09/03/19 PRD Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano

13/03/19 ULD Barcelona 5 - 1 Olympique Lyonnais

Barcelona - Real Betis: Últimos partidos de Real Betis

21/02/19 UEL Real Betis 1 - 3 Rennes

24/02/19 PRD Real Valladolid 0 - 2 Real Betis

28/02/19 CDR Valencia 1 - 0 Real Betis

03/03/19 PRD Real Betis 1 - 2 Getafe

10/03/19 PRD Celta de Vigo 0 - 1 Real Betis

Barcelona - Real Betis: ¿A qué hora es el partido?

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Japón: 04:45 horas (lunes 18 de marzo)

Barcelona - Real Betis: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por LaLiga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia beIN SPORTS 2, Kayo Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, DAZN, Radio Barca

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Italia DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España Movistar+, Movistar Partidazo

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 1 UK, Premier Sports 2, ITV 4

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona - Real Betis: ¿Cómo ver por internet LaLiga Santander?

Para ver fútbol en vivo , como el Barcelona - Real Betis en celulares, tablets u otros dispositivos móviles existe la posibilidad de descargar las apps de los canales que tienen los derechos exclusivos para transmitir el partido de LaLiga Santander.

Barcelona - Real Betis: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Laliga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Vidal, Rakitic; Messi, Coutinho, Luis Suárez.

Betis: Pau López; Joaquín, Mandi, Bartra, Sidnei, Tello; Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Jesé.