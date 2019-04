¡Todo se sabe! El polémico episodio jamás revelado del traspaso de Luis Figo al Real Madrid

Pasarán más de mil años, muchos más -como dice el clásico bolero- y en este caso se seguirá discutiendo del fichaje más polémico de los últimos años: el traspaso de Luis Figo , del Barcelona al Real Madrid. Un nuevo episodio salió a la luz sobre cómo se gestó aquella operación, y ha sido el propio exfutbolista luso quien lo ha revelado.

Figo ha sido el invitado de la semana al programa 'Universo Valdano', donde ha repasado su polémico fichaje, y sobre un acuerdo que su representante firmó a sus espaldas con el Barza para que no se fuera al Madrid.



"Pasé cinco años maravillosos en Barcelona. En aquella época el candidato era Gaspart, del que no me fío ni un pelo. Gaspart me puede prometer la luna que es una persona que a mí no me dice nada", dijo abiertamente Figo.



Y añadió el 'bombazo': "Mi representante llegó a un acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia por el que si no me iba al Madrid, se comprometía a pagar los abonos a los socios todo el año, pero yo no había firmado nada. No tenía nada firmado sobre eso", explicó.

El exjugador portugués fue el primer 'galáctico' que Florentino Pérez presentó como apuesta para ganar las elecciones del club. Aunque ahora sabemos que el agente de Figo no estuvo del todo de acuerdo e incluso intentó que no llegará al Bernabéu.

